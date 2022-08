Hétköznap kora délelőtt van, de a parkerdei büfé körül mozgalmas az élet: kerékpárosok, autósok kerülgetik egymást, többen leszállnak a helyi járatról, mások a játszótér vagy éppen a kis erdei út felé veszik az irányt. Itt találkozunk Molnár Lajossal, aki korábban a Parkerdei Kertbarát Egyesület elnökeként rendezte az itteniek ügyes-bajos dolgokat. Kerttulajdonosként azóta is naponta jár erre, és egyre jobban aggódik a közlekedők biztonsága miatt.

– Már kétszer jelentettem az önkormányzat felé, de mostanáig semmi nem történt: az Emlékműtől a büféig olyan rossz az út széle, hogy nem lehet rajta közlekedni. Ezért a kerékpárosok, motorosok gyakran behúzódnak az út közepére. Az esti órákban különösen nagy a forgalom: az életvitelszerűen kint élők föl, a hazafelé tartók lefele indulnak meg - sokszor nagyjából egyidőben. Gyakran világítást sem használnak a biciklisek, ráadásul ebben az időszakban vad megjelenésére is számítaniuk kell a közlekedőknek – mondja. Hozzáteszi: több olyan kerékpárosról, motorosról tud, akit úgy kellett kisegíteni az árokból, mert a kátyú miatt elesett. Mostanáig komoly sérülés nem történt, de ez csak a szerencsén múlott.

Közben a büfé felől egyre hangosabb beszélgetés zajai szűrődnek felénk: a városi utak és az éppen folyó javítási munkák a téma. Szóba elegyedünk az urakkal, aztán az ide vezető út állapota kapcsán egyikőjük elárulja: előfordult, hogy ő bizony az árokban kötött ki egy gödör miatt. Másikuk röviden és tömören úgy fogalmaz: aki szerint ez rendben van, az próbálja ki, és menjen rajta végig kerékpárral vagy kismotorral.

Munkája miatt naponta jár a környéken az a férfi is, akinek az a tapasztalata: nem elég, hogy rossz minőségű az útburkolat, az autósok többsége be sem tartja a sebességhatárt: ahol 30 kilométer per órával lehetne menni, ott hatvannal, ahol hatvannal, ott pedig nyolcvannal száguldoznak. Legalább a sok gyerekre lennének tekintettel – jegyzi meg. Többen azt is beszélik, a kerttulajdonsok egyre türelmetlenebbek, ki-ki szólnak az autósoknak a kerítések mögül: lassabban hajtsanak!

A leszakadt villanyóraszekrény

Forrás: © Cseh Gábor

– Tavalyhoz képest 40 százalékkal emelkedett az itt élők, építkezők száma. Lassan lakópark leszünk – mondja Molnár Lajos, aki megmutatja azt a villanyóraszekrényt is, ami hónapokkal ezelőtt szakadt le, és amit a bejelentés ellenére mostanáig nem javított meg a szolgáltató.

– Jó nagy autó mehetett neki – szól oda egy arra kerékpározó. Kétségtelen: az itteniek szeretik a rendet, nem csak a veteményesben.

Egyre több betörés történik a parkerdő séi részén - hívták fel a figyelmet a közelmúltban a közösségi oldalon. A Tiszta Szombathelyi Parkerdőért csoportban arra kérik a kerttulajdonosokat: aki gyanús autót lát, írja fel a rendszámát, hátha a későbbiekben hasznos lehet, és az eddigieknél is jobban figyeljenek egymásra. Valaki erre kommentben azt írta: egy „szakember" kiköltözött erre a részre. Más pedig úgy reagált: „Elég gyanús kinézetű lényeket látok itt kóvályogni nap mint nap". Van, aki szerint ideje lenne kamerarendszert és világítást kiépíteni. Nem utolsó sorban pedig a nappali és késő esti száguldozó sofőröket felelősségre vonni.