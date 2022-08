A nagy múltú búcsút 2019-ben élesztették újjá, a Szedreskertben szórakoztató programok, koncertek, céllövölde, hullámvasút, körhinta is várta a déli városrész lakóit. Szombaton a zarkaházi Szily-kastély szalonjában – ahol előző nap Dévai István kiállítása nyílt ­– a Gyöngyöshermán-Szentkirályi Polgári Kör Nóta- és Népdalkör adott telt házas műsort, megénekeltetve a közönséget is. A kastély fogadórészében Köcséné Szabó Ildikó amatőr üvegműves alkotásait láttuk, aki egy budapesti Tiffany stúdióban tanult, amint ezt az ékszerei mellett egy pávatollas üvegmozaik órája is láttatta. A Szedreskertben fellépett Meggie és Tomsa, majd a DemFer, később a küzdőteret is benépesítő szentgotthárdi Jambo zenekar.