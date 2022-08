- Tuplica Hegyhátszentjakab része, egy patak választja el a településtől. Hogy a Tuplica név pontosan honnan ered, nem tudjuk, még az idősek sem tudták megmondani. Arra gondoltunk, hogy esetleg a szlovén toplice szóból jön az elnevezés, ami fürdőt jelent, és ugye itt a patak miatt erre adódott lehetőség - mondta elöljáróban Kropf Csaba, aki az ötletgazdája volt annak a rendezvények, ami Tuplicai Piknik elnevezéssel immár öt esztendeje fut. Tuplicán ma is élnek, sőt egyre gyarapodik a lakosság, hiszen erdők veszik körül, nyugodt, csendes településrész. Itt lett király Schulcz Imre, akinek - mint a mesebeli királynak - három fia van. Persze ez csak amolyan névleges királyság, de annyit megenged az uralkodódnak, hogy minden évben a pikniken lovaggá üsse azokat, akik sokat dolgoztak Tuplicáért.

A Tuplicai piknik ötlete hat éve a hegyhátszentjakabi falunapon merült fel először. Már első alkalommal nagy sikert aratott, pedig önerőből valósult meg a rendezvény, de szerencsére számos adakozó és támogató is segítette a rendezvényt. Volt számháború, akkor hetvenketten játszottak az erdőben, és az idén is el volt az egyik legnépszerűbb programelem. Mellette röplabdáztak és fociztak, de volt légvár és rodeó-bika is. Senki nem maradt éhesen, hiszen babgulyást és vadpörköltet főztek, lángost sütöttek. Persze nem maradt el Tuplica királyának bevonulása és zászlajának ünnepélyes felvonása sem.