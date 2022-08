A Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége, mint a Rába nicki duzzasztott szakaszának halgazdálkodási hasznosítója többször is egyeztetett az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság szakembereivel a korábbi években tapasztalt időszakos anomáliák miatt – mondta el Puskás Norbert, a szervezet ügyvezető elnöke. Napjainkra a vízügyi beruházások és a kapcsolódó próbaüzemek a térségben befejeződtek, így az ebből eredő problémák száma csökkent, de az elmúlt egy-két év rendkívül aszályos időjárása próbára teszi a vízügyi szakembereket is a szükséges ökológiai, gazdasági vízigények kielégítése terén. Szabó Ervin, az ÉDUVIZIG Rábai Szakaszmérnökségének területi felügyelője pedig arról tájékoztatott: befejeződtek a nicki duzzasztóműnél a felújítási munkák, és egyúttal vis - szaállt a duzzasztási üzem a normál, az üzemelési szabályzatban meghatározott keretek közé.

A helyszíni kivitelezési munka 2018 tavaszától a próbaüzemekkel együtt tavaly év végig tartott, melynek során új tömlős gátakat szereztek be. Megtörtént az elektromos rendszer felújítása, vagyonvédelmi kamerarendszer telepítése, a betonfelületek javítása, az utófenékvédő szerkezet teljes felújítása, valamint gépészeti felújítások, informatikai fejlesztéssel kiegészítve. A beruházás részeként felújították továbbá a csónakok tárolására is alkalmas partszakaszt. A szakember emlékeztetett, a nicki duzzasztómű a Kis-Rába vízpótló rendszer kulcsműtárgya, amely e fő funkció mellett egyéb feladatokat is ellát, így például a biztonságos árvíz-, jég- és uszadéklevezetést, a hallépcső, vízerőmű, vízi közlekedés kiszolgálását, valamint halgazdálkodási hasznosítást is. Az 1960-as években kezdett el kiépülni az üdülőtelep, mely napjainkban éli reneszánszát. Szólt arról is, a duzzasztómű négy nyílással rendelkezik: ezek közül három 24 méter széles, egy pedig 10 méter széles hordalékleeresztő nyílás. A műtárgy üzemeltetéséhez szükséges üzemviteli telep a bal parton, az árvédelmi töltés mentett oldalán helyezkedik el, mely Nick községből szilárd burkolatú úton közelíthető meg.

Az üzemviteli telepről a duzzasztó műtárgyhoz a bal parti terelőtöltésen lehet kijutni. A műtárgyon való közlekedést gyalogos forgalom számára az üzemi híd biztosítja. Munkaidőben az üzemviteli telepen váltható a védtöltéseken történő közlekedéshez szükséges engedély. A beruházás során kialakult a ma is látható környezet, melynek folyamatos karbantartása és az érkező vízhozamok szétosztása az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság feladata. Adódik a kérdés, hogy mindennek milyen jelentősége van napjainkban. A nicki duzzasztó a Hanság vízgazdálkodásának kulcsa. A Kis-Rábába bevezetett víz tartja életben Kapuvár térségét. Aszályos időszakban a kiadott víz mennyiségét növelni kell, csapadékosabb időszakban pedig csökkenteni, esetleg teljesen megszüntetni. Ennek meghatározása szigorú keretek közt történik, engedélyben és üzemelési utasításban rögzítve. A Kis-Rába vízpótló rendszer üzemelése mindemellett állandó felügyelet mellett történik, a kiadott víz mennyiségét számítógépes rendszer is követi, így minden beavatkozás, minden kiadott liter víz bármikor leellenőrizhető, percnyi pontossággal.

E rendszer segítségével lehet meghatározni azt is, hogy évente mennyi víz kerül a rendszerbe, melyet a talajvíz szinten tartására, öntözésre, és ökológiai célokra használnak fel. Egy átlagos évben 110 millió köbméter vizet táplálnak be a rendszerbe. A jelenlegi rendszer évszázadok tapasztalataira épülve alakult ki és folyamatos fejlesztése nemcsak a vízgazdálkodás, hanem minden érintett település és szervezet közös érdeke. Az új nicki duzzasztómű és a vele kapcsolatos vízkivételi mű a Rábán, a torkolattól 68,5 kilométerre, Nick község határában épült az 1930-as évek elején. Az építkezés 1930. november 11-én kezdődött meg a kitűzéssel és az iparvasút kiépítésével, és 1932. május 1-jén fejeződött be. A duzzasztó mára, mint ipari építészeti érték, bekerült a Vas Megyei Értéktárba.