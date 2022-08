- Nagyságrendileg 30 napja van a kormánynak vagy bármelyik minisztériumnak, hogy a mögöttünk látható terület vonatkozásában egy ígérvényt, egy döntést hozzon – kezdte a régi városi strandnál tartott sajtótájékoztatóját Horváth Attila, Szombathely alpolgármestere. Hozzátette: a városvezetés aláírta azt az adásvételi szerződést, amiben szerepel, hogy kormányzati forrásból kifizetik a terület vételárát, a vállalkozó mintegy 30 millió forintos kártalanítását és a parkoló tervezésének, építésének költségeit.

Megtudtuk azt is, az eredményes feltételes közbeszerzési eljárás után múlt héten aláírták a feltételes kivitelezési szerződést is. Az alpolgármester beszélt arról is: a jelenlegi helyzetben nem látja azt a pontot, ahol látná erre a kormányzati forrást. A mintegy bruttó 500 millió forintos költséget ez esetben nem tudja átvállalni a város – erre is kitért Horváth Attila, aki ennek ellenére bízik abban, hogy meglesz a kormányzati forrás.

A telket megvásárló cég képviselője ragaszkodott számos feltételhez

Az alpolgármestertől megtudtuk azt is: a Vasi Ingatlanfejlesztő Zrt. képviselője ragaszkodott ahhoz, hogy az adásvételi szerződést ilyen formában fogadják el, és abba bekerüljön feltételként a parkoló tervezésének és kivitelezésének költsége is. Horváth Attila ezt azzal magyarázta, hogy miután átkerült magántulajdonba a terület, a tulajdonosa dönt annak sorsáról.

Horváth Attila arra is felhívta a figyelmet: az Egészségügyi Alapellátó mögött 46 parkolót lehetne építeni, míg a beruházó tervei szerint 41 parkoló készülne. Összesen 87 parkoló épülhetne itt a beruházással.

Forrás: Cseh Gábor

Hende Csaba szerint a telekmutyit akarják így véghez vinni

- A városvezetés eljárásából egyetlen vált világossá, véghez akarják vinni a telekmutyit. Vagyis az eredeti elképzelésüket akarják véghez vinni úgy, hogy közben másra mutogatnak – vonta le a konklúziót Hende Csaba, Szombathely országgyűlési képviselője. Az országgyűlés alelnöke a régi városi strand kapcsán emlékeztetett: - Az önkormányzat értékesítette egy ingatlanmutyi keretében ezt a területet egy olyan célra, amivel a szombathelyiek nem értettek egyet. Ezt a helyzetet észlelve, felajánlottam, hogy eljárok a kormánynál, hogy a szombathelyieknek tetsző módon hasznosulhasson ez a terület. A kancelláriaminiszter szóban és írásban is többször megerősítette, hogy azt követően, hogy köztulajdonba visszakerül a terület – vagyis azt az önkormányzat visszaveszi –, hajlandó megtéríteni a kormány a visszavásárlási összeget, viselni a parkoló tervezésének és kivitelezésének költségét – fogalmazott Hende Csaba. Majd úgy folytatta: - Az önkormányzat gond nélkül visszavásárolhatta volna az ingatlant, ezt nem tette meg, hanem kötött egy feltételektől, határidőktől és titkos záradékoktól hemzsegő szerződést, amivel egy zavaros jogi helyzetet teremtett, és amivel a kormány nem tud mit kezdeni.

Szombathely országgyűlési képviselője leszögezte azt is: - Sem Bereczki László, sem a szombathelyi önkormányzat nem szabhat semmiféle határidőt Magyarország kormányának. Semmi relevanciája a kormány számára nincsen, hogy ők augusztus 31-ét valamiféle határidőként megjelölték. Ez a kormányt semmilyen tekintetben nem köti.

Hende Csaba végül rámutatott: - Mindenki fantáziájára bízom, hogy az önkormányzat miért nem hajtotta végre a kormány döntését, miért nem vette vissza az ingatlant. Emlékeztetett arra is: az önkormányzatnál pár hónapja 600 millió forintot osztottak újra, ami a tavalyi évről város költségvetésében megmaradt. Ebből sem teljesítették a kormány kérését és nem vették vissza az ingatlant.