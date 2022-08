Néhány hete számoltunk be róla, rekordot dönt a tűzifa iránti kereslet Vas megyében. Volt olyan szombathelyi vállalkozó, aki azt mondta: most egy hét alatt adott el annyi fát, mint máskor egész júliusban. Kíváncsiak voltunk arra is, csak a tüzelőanyagból vagy kazánból is több fogy-e, mióta a kormány bejelentette: átlagfogyasztáshoz köti a rezsicsökkentést.

- Majdnem harminc éve gyártunk fatüzelésű kazánokat, de ennyi munkánk egyszerre még nem volt. Szó szerint nagyüzem van, három hete folyamatosan dolgozunk – mondja Horváth Antal ügyvezető. Hozzáteszi: náluk a nyár uborkaszezonnak számít, ilyentájt előre, raktárra dolgoznak. Tavaly aztán fordult a tendencia, a különböző kormányzati támogatásoknak köszönhetően olyan sokan vágtak bele házátalakításba, hogy tulajdonképpen a leállás elmaradt. Most pedig annyi megrendelést kaptak egyszerre, hogy már csak novemberi, decemberi határidővel tudják vállalni a szállítást. Vannak olyan érdeklődők is, akik ez miatt máshol próbálkoznak, de úgy hírlik: a bolti készletek – egyik napról a másikra – szinte kifogytak. Hiába lenne azonban több a munka, ha nincs szakember – a csepregi gyárban jelenleg nyolcan dolgoznak, de például hegesztőkre még szükség lenne.

Forrás: Cseh Gábor

Horváth Antal úgy véli: hosszútávon mindenképpen megéri a befektetés, hiszen egy ilyen kazánnal nem egy telet lehet átvészelni, hosszú esztendőkre biztonságot, alternatív fűtési megoldást nyújt. Egy jóminőségű darab átlagosan 350-400 ezer forintba kerül, nem mindegy azonban, hogy az egyéb feltételek milyen szinten adottak – hívja fel a figyelmet. Első és legfontosabb, hogy a háznak legyen kéménye, az új építésű ingatlanokból azonban ez gyakran hiányzik. Úgy tapasztalja: többen most, utólag alakítják ki a kéményt, de ebben az esetben további költségekkel kell számolni. Sokan megkeresik most őket olyanok is, akiknek a régi fatüzelésű kazánjuk tönkrement, és kényelemből a gázt használták, de egyébként a rendszerük jól működik. Nekik lényegében csak be kell kötniük az új készüléket.

Forrás: Cseh Gábor

A Vas megyében tapasztalt jelenség országos szinten is megfigyelhető. A Világgazdaság múlt heti cikkében írta meg: teljesen átírták az online eladásokat az új rezsicsökkentési szabályok. Klímaberendezést, szárítógépet, medencét, de még bőröndöt is kevesebbet rendelnek, ugyanakkor megnőtt a kereslet a napelemek, a fogyasztásmérők, a több eszköz kikapcsolását egyszerűsítő hosszabbítók iránt, fatüzelésű kandallóból pedig ideiglenes készlethiány alakult ki.