Nem lenne igazi a Savaria karnevál Rumi Laci - bocsánat: Rumi László - és csapata nélkül. A neves bábrendező a kőszínházi évadban is gyakran megfordul Szombathelyen - legutóbb Holdtündér címmel rendezett előadást a Mesebolt Bábszínházban -, a karneváli forgatagban pedig mindig megmutat valamit abból a jóízű, szókimondó, a pillanat varázsában és valóságában létező, a nézőkkel folyamatos és élő kontaktusban lévő vásári komédiázásból, amelyben évszázadok tapasztalata sűrűsödik össze. Nem tudni, hogyan csinálja, de Rumi Laci olyan, mintha a sok évszázad összes vándorkomédiásának tapasztalatait a zsigereiben hordozná. Persze, volt idő, amikor - Kovács Gézával és Pályi Jánossal - vásári bábjátékosként járta a világot: íme a három garabonciás. Mondhatnánk, hogy a vásári komédiázás, az utcaszínház nagy öregjei közé tartozik, ha nem volna örökfiatal. Mint Vitéz László, akinek a nagymamucikáját (de lehet, hogy nem is az övét) itt, Szombathelyen is az előadás szereplőjévé avatja.

A karneválra most a Trapp Top Flottával - vagyis fiatal játékostársaival, Matyival és Jimivel - érkezett. Legutóbb szombaton délután négykor a Kalandvárban tűnt föl a csapat, ugyanitt vasárnap délelőtt még találkozhatunk velük. A recept - látszólag - egyszerű. Végy három gólyalábast, három kalapot, egy nagydobot, egy rudat, egy széket. Egy piros kötelet. És a közönséget. Máris indulhat a varázslat. Ámulatba ejtő, ahogyan gyerekek és felnőttek azonnal belemennek a játékba. Megnyálazott ujjat magasba tartva figyelik a szélirányt. Segítenek kifeszíteni a kötelet. Rumi Laci a világ legtermészetesebb módján tartja szóval őket. Jimi megmutatja, hogyan kell megtanulni a gólyalábazást. Gakori kérdés - íme a válasz: fogj két gólyalábat és lép föl rá. (Rumi Edina azt mondja, gyerekkorukban otthon, Csepregen pont ezt csinálták: gólyalábat fabrikáltak, kipróbálták.)

Forrás: Unger Tamás

A csetlés-botláshoz kell a legnagyobb ügyesség. Az egyre magabiztosabbá váló Jiminek most a közönség soraiból kiválasztott nagymamucika segít. És tényleg segít. A gyerekek óvatosan áthaladnak a földön kifeszített piros kötélen - repülési lecke, bevezetés. Aztán következhet a repülés. A legszebb színházi pillanat, amikor a rúdra rögzített szék megemelkedik: repülővé változik. A repülni vágyók mintha egyre többen lennének, de fogy az idő - és hát gólyalábazni, meg húsz kilókat emelgetni könnyed vidámsággal a napon - fizikailag is elismerésre méltó teljesítmény. (Húsz kilónyi gyerek a limit.) Akkor is, ha Rumi Laci kezdésként pont 46 gólyalábas lépéssel egy óriási akácfa alá - sátor és játéktér - vezényli a társaságot. Végül mindenki fölülhet a Savaria szerencsevonatra: átroboghat a gólyalábak alatt.

A Trapp Top Flotta a felvonuláson is részt vesz, vasárnap délelőtt pedig: újabb repülési lecke kezdődik a Kalandvárban - kicsiknek, nagyoknak, realistáknak és álmodozóknak. De főleg karneválozóknak.