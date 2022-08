Tűz ütött ki a szombathelyi MMIK-ban, próbaterem lángolt - Több mint kétmillió forintos kár - fotók, videó

Szerdán reggel 6:30 körül érkezett a bejelentés, hogy füstöt látnak kiáramlani a szombathelyi MMIK épületének második emeleti ablakából. A tűzoltók nagy erőkkel érkeztek a helyszínre, Szombathelyről, Sárvárról és Körmendről is érkeztek egységek, illetve a Katasztrófavédelem műveleti szolgálata is a helyszínre érkezett. A lángok egy második emeleti 160 négyzetméteres próbateremben csaptak fel, valószínűleg egy elektromos berendezés miatt. Bútorok, berendezési tárgyak égtek, a lángok pedig átterjedtek a fa álmennyezetre is. A tűzoltók eloltották a lángokat, majd megkezdték az épület átvizsgálását és átszellőztetését. A felderítésben egy magasból mentő jármű is segített. Az épület szinte teljesen füsttel telítődött.