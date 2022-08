A buszvásárlás nagy dolog Alsószölnök életében, ezért a járművet kisebb ünnepség keretében adták át. Monek Zsolt, a település polgármestere elöljáróban így fogalmazott:

– Szerencsénk volt, mert készleten volt ez a Ford típusú, kilencszemélyes, szürke kisbusz, így hamar végig tudtuk vinni a nyertes pályázatot. A buszt a település néhány forint híján 15 millió forintért vásárolta meg. A jármű átadásán jelen volt V. Németh Zsolt miniszterelnöki biztos, a térség országgyűlési képviselője, aki először is megköszönte az alsószölnökiek szavazatait, amelyeket az áprilisi választásokon adtak le, támogatva ezzel további munkáját.

– Az együttműködésünk eredménye, hogy Alsószölnök nyolc alkalommal szerepelt sikerrel a Magyar falu program pályázati kiírásain. A mostani járművásárlás is nagyon fontos a falu életében, hiszen kell, hogy egy üzembiztos autó szolgálja az itt élőket – mondta az országgyűlési képviselő, majd arról is beszélt, hogy a rendszerváltás környékén alakult ki a falugondnoki rendszer, amely egyértelműen a magyar szociális ellátás innovációjának tekinthető, és beváltotta a hozzá fűzött reményeket.

– Azt kívánom, hogy az új kisbuszt sokoldalúan tudják használni. Ne csak a szociális ellátásban vegyék hasznát, hanem kulturális események és szabadidős tevékenységek során is, hiszen erre is nagy szükség van, különösen azért, mert nehéz időket élünk. A mindennapokhoz nem igazán van sorvezető, nem tudjuk, hogy mikor ér véget a szomszédban zajló háború, amelynek világpolitikai jelentősége van. Most összefogásra van szükség, és arra, hogy a megpróbáltatásokat a polgárok megrázkódtatás nélkül átvészeljék. De minden nehézség ellenére a Magyar falu program folytatódik, a jövő évi költségvetésbe is beterveztük, mert a vidéki kistelepülések fejlesztése továbbra is nagyon fontos feladat – zárta szavait az országgyűlési képviselő, majd utána átadta az új kisbusz kulcsait Rackerné Joó Irmának, Alsószölnök falugondnokának.