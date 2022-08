– Szereztünk szabásmintákat és egymást segítve, saját magunk szabtuk ki és varrtuk meg a ruhákat. A tagok sokszor jöttek próbálni, és mindenki jelezte, ha valamit módosítani kellett még – folytatja Tóth Csabáné. Majd egy közeli asztalhoz lép, ahova a kész jelmezeket korábban gondosan elhelyezték. Harminchárom öltözéket varrtak meg – tudjuk meg. Pár perc és már mutatják azt is, hogyan mutat felvéve a ruhadarab. A nőknél bordó, a férfiaknál bronzos díszítést használtak.

– Büszkeséggel tölt el, hogy ott lehetünk az idei karneváli felvonuláson – osztja meg velünk érzéseit Tóth Csabáné, amivel a többiek is egyetértenek.

Széleskörű a megmozdulás, ezt mutatja, hogy debreceni, budapesti és soproni tagokat is fogadnak majd augusztus végén, ők is csatlakoznak a felvonulókhoz. Céljuk az, hogy a karnevál több tízezres közönségének, illetve országosan a SINOSZ civil közösségének is megmutassák: a siket és nagyothalló emberek is ugyanúgy részt tudnak venni egy ilyen nagyszabású eseményen, mint mások. Nem mellesleg, már az ezzel járó készülődés is erősíti közösségüket, hiszen a program hírére olyanok is jelentkeztek, akik egyébként máskor háttérbe húzódnak.