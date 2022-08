17 órától két helyszínen is zajlottak az események: a színpadon a zenés produkciók, a sportöltöző mellett pedig a gasztronómia kapta a főszerepet. A helyi asszonyok keze által készültek ott a házias ételek, dagasztották tésztákat, de palacsintát és lángost is sütöttek. Természetesen a kóstolásra is volt lehetőség.

Mindemellett a látogatók megcsodálhatták a hímzőszakkör kiállítását, valamint makettekben is gyönyörködhettek.

A gyerekeket ugrálóvár, kreatív kézműves foglalkozás és hajfonatkészítés várta. Az estét tűzijátékkel és bállal zárták.