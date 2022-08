2015 óta a Szentpéterfai Plébánián szolgált káplánként Richárd atya. Pünkösdhétfőn a bérmálás után kapta az áthelyezés hírét a püspök atyától, amely nem érte teljesen váratlanul. Mint mondja, nagyon szeretett a nemzetiségi falvakban, a Pinka-völgyében, ám a levegőben volt a változás lehetősége. Korábban évekig volt plébános Hosszúperesztegen, Vásárosmiskén, Gércén, Salomváron, örömmel hallotta, hogy Gyöngyösfaluba kerülhet: vonzónak találta Szombathely és Kőszeg közelségét, mindkét város kedves a számára, így azonnal igent mondott.

Augusztus 1-jén, hétfőn 8 órakor tartotta az első szentmisét Gyöngyösfaluban, a ludadi templomban. Azóta minden hétköznap misézett, múlt hétvégén pedig bemutatkozott a fíliákon is.

– Az eddigi benyomásaim nagyon pozitívak. Az már most látszik, hogy az egyházközségi elnök, Balaton Tihamér rendkívül elkötelezetten, precízen végzi a munkáját, ami nagy segítség. Akikkel eddig találkoztam és szót váltottam, mind barátságosan fogadtak. A mindennapokban papként a lelki szolgálat teljesítése a legfőbb feladatom: a hétköznapi és vasárnapi szentmisék, az azokhoz tartozó egyéb szolgálatok, mint a gyóntatás, a szentségek ünneplése, keresztelés, a temetési szertartások ritmust adnak a mindennapoknak. Ezenkívül lelki téren nagyon fontosnak tartom megszólítani azokat, akiknek valamilyen okból meglazult a kapcsolatuk az egyházzal, vagy kérdéseik vannak, amelyekre választ várnak, és ez tartja őket távol. A személyiségemmel, jelenlétemmel szeretnék bizalmat kialakítani és olyan alkalmakat felajánlani már szeptembertől, amelyek a 30–50 év közötti korosztályt visszaterelik Istenhez. Elsősorban plébániai beszélgetős, baráti hangulatú összejövetelekre gondolok: érett fejjel komolyabban fel lehet készülni a szentségek – keresztség, elsőáldozás, bérmálás – felvételére, egy bibliaórán elmélyülni a Szentírásban. Közben ismeretségek, barátságok alakulhatnak, ami a személyességet alapozza meg a későbbiekre. A szülőkön keresztül szeretném elérni a gyerekeket: iskolai hittan-oktatásukhoz hozzáadni, akár kötetlen családi programokon – mondja a közeljövő terveiről.

Gyöngyösfaluba, a Szent Márton-templom szomszédságában található felújított plébániaépületbe múlt szombaton költözött Richárd atya, aki nagy állatbarát hírében áll. – Van egy nyolcéves skót juhászkutyám, ő is költözik velem, ahogy a macskám, a nyulak és a pintyek is. A gyerekek nagyon szeretik az állatok – akár ezen keresztül is fel lehet kelteni az érdeklődésüket a hit iránt – vallja.