A nem megfelelő időjárásra való tekintettel az ünnepi műsort a helyi Jézus szíve templomban tartották. Az ünnepség az Angelica leánykar produkciójával indult, Gráf Zsuzsanna vezénylésével, ezután Vincze Máté, a Kulturális és Innovációs Minisztérium helyettes államtitkára ünnepi beszéde következett. A helyettes államtitkár beszédében kifejtette, nagy öröm számára, hogy együtt ünnepelhetnek a jelenlévőkkel, hiszen ez az elmúlt időszakban nem volt lehetséges, hozzátette, ez nem csak most volt így, hiszen 1990 előtt sem hagyták az ünnep megünneplését. Hozzáfűzte azt is, hogy Kőszeg városa maga a testet öltött történelem, hiszen, ha ott jár az ember, olyan érzése van, mintha hazajött volna, mindig vannak olyan részei a városnak, ahol a magyar kultúra több formában elevenedik meg. Nemcsak a város múltját említette meg, hanem a fejlődő, növekvő jövőjéről is beszélt, a város épületről épületre történő fejlődéséről.