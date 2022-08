Ágh Péter országgyűlési képviselő úgy fogalmazott: – A településépítő munka célja, hogy megtartó erővel bírjon ez a szép hely. A minibölcsőde építése ennek egy újabb eleme, sikeréhez a kormány családokat támogató politikájára is szükség volt. Ahogy a miniszterelnök is mondta: „minden magyar gyermek egy újabb őrhely”. Az augusztus 20-án átadott bölcsőde ezért a magyar jövő reményét is hordozza. Az átadón részt vett dr. Kondora Bálint, a megyei közgyűlés alelnöke.