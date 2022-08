A Fő téren, épp a Pavane zászlóforgatói készültek előadásukra, amíg a Művészetek utcájában a Mare Temporis előadásában 1840-es évekbeli forradalmi jeleneteteket és korabeli táncokat láthattak a látogatók. Legtöbben az árnyékban kerestek menedéket a közel 30°C melegben, így sokan nem élvezték az előadást a színpad előtt, de a kapubejárók, lépcsők árnyékából már annál inkább.

Természetesen, ahogy eddig is, most sincs hiány árusokból, vásárfiát értékesítőkből a Művészetek utcájában sem, így az ember könnyen talál magának akár nyakláncot, akár karkötőt, akár kis üvegszobrot. Az érdeklődők a későbbiekben flamenco táncelőadást vagy akusztikus koncertet tekinthetnek meg. A Művészetek utcájában, a napot a Tűzmadarak esti tűzzsonglőr előadása zárja majd, amely 22:30-kor kezdődik, addig is, folyamatosan programokkal várják a karneválozókat.