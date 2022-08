A Kőszeg irányából érkezőket a város határában magyar és német nyelvű üdvözlőtábla fogadja, amin a belvárosi parkolási tarifákról is tájékoztatást adnak. Mint arról korábban beszámoltunk: miután a baloldali közgyűlési többség június végén megszavazta, augusztus 1-jével emelkedtek a parkolási díjak Szombathelyen.

A belvárosi piros zónában óránként 600 forintért állhatunk meg. A sárga zónában az óradíj 320 forintra változott, ám ezért akár két teljes órán át parkolhatunk, míg a zöld zónában 160 forintért további két órát tartózkodhatunk ingyenesen a parkolóhelyen.

Írtunk arról is: ezzel párhuzamosan nem emelkedtek a Szova Nzrt. magánparkolóiban a tarifák, így a piros zónához képest szinte harmadáron, óránként 240 forintért állhatunk meg két Kőszegi utcai parkolóban. A baloldali közgyűlési többség június végén, vagyis most már több mint másfél hónapja döntött az új tarifákról, ezért is szokatlan, hogy a városba érkezőket még mindig a régi parkolási tarifákkal fogadják Szombathely határában. Közép-Európa legnagyobb történelmi fesztiváljára, a Savaria Történelmi Karneválra jövő héten több tízezer embert várnak, így okkal merül fel a kérdés: addig vajon cserélik-e a feliratokat a kétnyelvű üdvözlőtáblán?