A szentmisén Monek Dávid, Magyarlak polgármestere örömmel számolt be két jelentős - egyházat érintő - beruházásról. A 2021-es Hungarikum pályázatból, összesen mintegy 2,2 millió forintból új, színes ólomüveg ablak került a magyarlaki Szent Kereszt Felmagasztalása-templomba, amely Muka Gábor plébános Brenner Jánost ábrázoló festménye alapján készült el. Megújult a szőlőhegy felé vezető út mentén a 2006-ban magánadakozásból épült keresztút is. Mesics Imre helyi amatőr kőfaragó képeit vasvári műhelyében Sejber Mihály restaurálta. A keresztút állomásaira új kereszteket is állítottak. Kevy Albert, a Vas Megyei Értéktár Bizottság elnöke ünnepi beszédében a két beruházás jelentőségét hangsúlyozta, amelyek az egyház és a hívők számára is fontosak.