Három évvel ezelőtt ötezer forintot kért egy taxis olvasónktól, akit a Borok utcájától az oladi városrészig szállítottak. Ez egy átlagos nap most mintegy 2000 forintba kerül. Ennek kapcsán jártunk utána, mire figyeljünk, ha taxiszolgáltatást veszünk igénybe és nem szeretnénk „meglepetést” a fizetésnél.

- Nem változtatunk a Savaria Történelmi Karnevál idején a tarifáinkon, az eddigi árakon dolgozunk. Az előírtak szerint a műszerfalon és az autó oldalán is feltüntetjük tarifáinkat, onnan is tájékozódhatnak utasaink – ezt Machinek Zsolt, az egyik szombathelyi taxitársaság szövetkezeti elnöke mondta el kérdésünkre. - Ezekben a napokban nyilván drasztikusan növekedni fog a taxira való igény, és várhatóan nem is tudjuk valamennyi kérést teljesíteni, így a szolgáltatás akadozhat – ezt is hangsúlyozta az elnök.

Machinek Zsolt szerint érdemes előre megkérdezni, mennyiért visznek el bennünket adott címre, akár már a diszpécsernél is tájékozódhatunk. Ha taxit rendelünk, akkor győződjünk meg arról, hogy a kért kocsiba szálltunk-e be, és nem egy másikba. Volt már ugyanis olyan tapasztalatuk, hogy taxitársaságuk autója potyára ment egy címre, mert közben az ügyfél egy másik taxiba ült be, majd később náluk reklamált a magas ár miatt. Ezért javallott azt is megkérdezni a taxistól, kinek a hívására érkezett, rendelés esetén ugyanis a sofőr tudja a pontos nevet. Kitért arra is: náluk a fix tarifák az első címig érvényesek, utána kilométerdíjat számolnak fel, ezért ha többen, több címre utaznak, érdemes ezzel is kalkulálni.

Kenesei Zoltán és Machinek Zsolt a belvárosi taxiállomásnál, fix tarifákon viszik utasaikat a karnevál idején is



Budapest kivételével az országban mindenhol szabadáras a taxi, így az egyik taxitársasághoz sem tartozó szabadúszó vállalkozók kis túlzással annyit kérnek el utasaiktól, amennyit szeretnének – ezt is megtudtuk. Itt az sem számít, hogy elindítják-e a taxiórát vagy sem, hiszen a kilométerdíjat akár 800-1000 forintban is meghatározhatják. Igaz, az alkalmazott tarifákat előzetesen a NAV felé be kell jelenteniük – utóbbiról Kiss Róbert, egy másik szombathelyi taxitársaság ügyvezetője beszélt. Hozzátette: míg ők Szombathelyen belül fix áron adott címre elviszik az utast, addig a szabadúszóknál előfordulhat, hogy még egy métert sem tesz az autó, de máris felszámolnak egy 1500 forintos alapdíjat, és erre jön rá még a kilométer-díj.

Kiss Róberttől megtudtuk azt is: a karnevál idején ők sem alkalmaznak díjemelést. Az előírtak szerint náluk is megtalálható a műszerfalon és az autó oldalán a tarifatáblázat. A taxiórát pedig mindig elindítják. Az érem másik oldalát sem szabad figyelmen kívül hagyni: bizony a taxis is dönthet úgy, hogy nemet mond a szolgáltatást igénylőnek. Például, ha az utasnak nagyon szennyezett a ruházata, vagy annyira illuminált állapotba került, hogy másoknak kell támogatni. Fizetni ugyanis a szolgáltatás igénybevétele után kell, ez pedig bizalom kérdése is.