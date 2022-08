Horvátzsidány még 2019-ben adott be pályázatot új bölcsőde építésére a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban. A tényleges munka tavaly kezdődött és rekordidő alatt, mintegy 330 nap alatt befejeződött. A mai kor idényei szerint kialakított bölcsőde a gyermekek életkorától függően 12-14 férőhelyes. Már megvannak a dolgozók és lezárult az engedélyeztetési folyamat is, szeptember 1-jén teltházzal nyitja meg kapuit a bölcsőde – mondta el lapunknak Krizmanich István polgármester.

Bejárta az új létesítményt Ágh Péter, Észak-Vas megye országgyűlési képviselője is. Elmondta: - Horvátzsidány kihasználva a lehetőségeket, hatalmas lépésekkel fejlődik. Számos célra jutott támogatás, legyen szó óvodáról, iskoláról, önkormányzati épületekről, utakról, vagy éppen egyházi és civil célokról. Ezen - korábban soha nem látott mértékű - források révén Horvátzsidány a reneszánszát éri A bölcsőde ennek a folyamatnak a szimbóluma. A politikus szólt arról is, a fejlesztés egyúttal a kistelepülések érdekében indított intézkedések, valamint a kormányzat családbarát politikájának az eredményességét is tükrözi.