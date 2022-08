– A négy nap alatt nagyjából több mint 100 ezer ember fordult meg a programhelyszínek valamelyikén – mondta el érdeklődésünkre Grünwald Stefánia, a karnevált szervező Savaria Turizmus Nonprofit Kft. ügyvezetője. Mint mondta: a két év kényszerszünet megtette a hatását, hiszen már csütörtökön annyi érdeklődő vett részt a karneválon, mint korábban egy szombati napon. Ugyanilyen emelkedő tendenciát mutatott a vasárnap is. A felvonulásokra valamennyi lelátójegy elkelt, a tüzes játékokon is telt ház volt, a Ferences-kert (Történelmi Témapark) is majdnem teljes kapacitással működött a karnevál ideje alatt.

– Az a személyes tapasztalatom, hogy a többség a két év kihagyás után nagyon várta a karnevált, jól akarta érezni magát. A közönség minden produkciót nagy örömmel fogadott. Összességében nagyon pozitívak a visszajelzések – mondta az ügyvezető. A karneváli műsorfüzetben 300 programot találtunk, valójában ennél több volt: előfordult, hogy az előadók a nagy érdeklődésre való tekintettel, örömből többet zenéltek, játszottak.

Kérdésünkre, hogy mit változtatnának a jövő évi karneválon, azt a választ kaptuk, hogy a nagyszínpadi kínálaton túl jó lenne több kisebb programban gondolkodni, hiszen ettől érezné igazán a járókelő azt, hogy egy karneválon van, így tehát jövőre várható ilyesfajta változtatás. A karneváli lelátók nagyobb kihasználtságára, az útlezárások optimalizálására is törekednek.

De biztosan változatlanul megmarad majd a Történelmi Témapark, a Kalandvár (Gayer park) és a Fő tér (vásár, Fórum Színpad) kínálata.