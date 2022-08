Folytatódnak az útfelújítások több szombathelyi utcában, ezzel együtt néhány utat természetesen le is kellett zárni, illetve korlátozni kellett a forgalmat és a parkolást is meg kellett tiltani. Ahogy már többször beszámoltunk róla, rengeteg autós semmibe veszi ezeket a korlátozásokat, és nem csak behajt a lezárt munkaterületre, hanem ott is hagyja az autóját a megállni tilosban.

A legtöbb helyen a behajtani tilos alá kikerült egy "kivéve célforgalom" kiegészítő tábla is, azonban ez a most behajtó autósok legnagyobb többségére nem vonatkozik, ugyanis csak áthajtanak a lezárt részen. Továbbá a megállást is tiltó táblák is kikerültek, így az itt parkoló autók is szabálytalankodnak még akkor is, ha esetleg egy ott lakó ember hajt be célforgalommal.

Forrás: Horváth Balázs

A jelenlegi törvények szerint a behajtás szabályainak megszegése esetén 30.000Ft közigazgatási bírság szabható ki, illetve 4 büntetőpont adható. A megállás pedig 10-20.000Ft-ba és 3 büntetőpontba "kerül".