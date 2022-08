Augusztus 18-20-a között a korábban megszokott, széles műfaji palettával tér vissza az esemény: a színházi előadás mellett koncertekkel, táncházzal, családi programokkal egyaránt készülnek, de nem marad el a hagyományos tűzijáték és a csónakfelvonulás sem - tudtuk meg Bebes István polgármestertől az ebből az apropóból összehívott sajtótájékoztatón hétfőn.

A nyitónapon a Házasságról szó sem lehet című könnyed, nyári vígjátékot láthatja a közönség a Batthyány kastély szabadtéri színpadán két felvonásban, majd másnap a főnapon több helyszínen zajlanak az események. A Rába-parton a hagyományőrző egyesületek felvonulását követően csatajeleneteket láthat a nagyérdemű, de a tűzijátékot is ott tartják idén újra, a várudvaron pedig nemzetközi néptáncgála lesz. A főtéren a térség két legjelentősebb zenekara, a Soulwave és a Zaporozsec lép színpadra, az oldalkertben pedig hagyományőrzők várják az érdeklődőket.

20-án kishuszár toborzó, lovagoltatás, harcászati és fegyverbemutató a kínálat délelőtt, de a legügyesebbek kisvitéz címet is kaphatnak - ezt már H. Vörös Márta, a Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár vezetője osztotta meg a sajtó képviselőivel, aki azt is elmondta, délután is számos rendezvényt kínálnak a Szabadság téren akkor is kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A szervezők nagy érdeklődésre számítanak, ezért felhívták a figyelmet, hogy mindenki vigyázzon a többi érdeklődőre. A közlekedésben lesznek változások pénteken, a Szabadság teret, a Rába hidat és annak környékét nem lehet majd autóval megközelíteni 18 óra után, parkolni pedig főleg csak a bevásárlóközpontok parkolóiban lehet majd.