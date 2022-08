A Kovászolók társasága közös ünnepi kenyérsütésre hívta az embereket, tizennégy kovász érkezett, azt mind összedagasztották – a közös lisztbe Bodorics Pál is adományozott a saját gabonaőrleményéből -, hat kenyér született helyben. A résztvevők hoztak is kenyereket, volt magvas, céklás, paradicsomos, cheddarsajtos-erőspaprikás, rozmaringos, hagymás – ezeket is kínálták az ünnepség résztvevőinek. Beszédet mondott Horváth Zoltán polgármester; a műsorban fellépett a Csepregi Fúvószenekar és a mazsorettcsoport, a citeraegyüttes, a Répce Party Country, valamint Horváth Béla és zenész barátai.