Pénteken 17.30-kor a kápolnánál felavatják a 2020 novemberében elhunyt Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zenész, Balázs Fecó emléktábláját és domborművét. 18 órától színpadra lép a Korál Tribute Band – műsorukkal felidézik az egykor romos kápolna sorsát szívén viselő énekes, zenész, zeneszerző életművét, dalait. Az emlékzenekart a Kárpátia követi 19.30-kor. Először vendégeskedik Sitkén Rúzsa Magdi: 21 órakor lép fel, a napot Rudán Joe zárja.

Szombaton 14 órakor a Hamuzákis kezd. Óránként váltják egymást a zenekarok – Spitfire, Falcon Project, I’m Dorothy – a Moby Dick érkezéséig. A soproni metálbanda 18.30-kor lép a közönség elé, 20 órakor érkezik az Ossian, 21.30-kor a Lord és 23 órakor a Pokolgép.

A Sitkei Rockfesztivált két év kihagyás után szervezi meg ismét a Kápolnáért Kulturális és Sportegyesület. Kovács Ferenc elnök elmondta: a kápolnát mostanra teljesen felújították a torony-fedőburkolatoktól a talapzatig. Az idei fesztiválra a színpad is megújult. A koncertek alatt hatalmas kivetítő garantálja a nem mindennapi vizuális élményt. A záporokra is felkészültek: a színpaddal szemben bal és jobb oldalon is sátrakat állítottak, ahová az eső elől be tud menekülni a közönség. Megújul a gasztronómiai kínálat is - street food specialitásokkal.