A rábasömjéni városrészen az elmúlt időszakban több lakossági panaszt is megfogalmaztak az ott működő húsfeldolgozó üzemből terjedő bűz miatt. Az önkormányzat megkereste az érintett Taravis Kft.-t, amely jelezte, hogy a nemrég üzembe állított szennyvízkezelőben az esetleges szaghatás miatt két biofiltert építettek be. Azóta a portákon újra kinyithatják az ablakokat. A mostani ügy előzménye tehát éppen az, hogy a baromfi-feldolgozóban keletkező magas nitrogéntartalmú szennyvizek hatékonyabb tisztítása érdekében létrehoztak egy üzemi méretű prototípusrendszert.

Az Európai Unió által 753 millió forinttal támogatott eljárást a kft. a Pannon Egyetemmel konzorciumban dolgozta ki. A projekt célja egy komplex, a szigorú vízminőségi követelményeknek is megfelelő szennyvíztisztítási eljárás kifejlesztése volt. Csakhogy a tisztító működése nem várt szaghatást eredményezett. A keletkező lakossági panaszok miatt az önkormányzat megkereste a Taravis Kft. menedzsmentjét. A cég közleményben reagált, amelyben úgy fogalmaztak: a cég a próbaüzem lezárását követően helyezte üzembe szennyvíztisztító telepét Sárvár-Rábasömjén településen.

A próbaüzemi tapasztalatok alapján a szennyvíztisztító telepen működési változtatásokat hajtottak végre. A tapasztalatok és a lakossági jelzések alapján 2022. június 16-án két darab biofiltert építettek be az esetlegesen előforduló szaghatások kiküszöbölésére.

Az üzemelési tapasztalatokra figyelemmel az üzem működtetési rendszerét folyamatosan fejlesztik – írták. „Az elmúlt hónapokban is érkeztek lakossági észrevételek, ezeket – az önkormányzat egyidejű tájékoztatásával – azonnal kivizsgáltuk. Reményeink szerint a kellemetlen szaghatások a megtett intézkedések hatására a jövőben megszűnnek” – fogalmaz közleményében a feldolgozócég. Azt is felajánlották, hogy a szennyvíztisztító üzemet előzetes egyeztetés után az érdeklődők a balesetés munkabiztonsági szabályok betartásával, kísérővel meg is tekinthetik.