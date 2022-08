Összesen három helyszínen várták ételbemutatóval az érdeklődőket a szombathelyi vásárcsarnokban péntek reggel. Sok standnál kínálták a lecsó alapanyagait is: a paprika kilója 499 és 600, a paradicsomé 500 és 700 forint között mozog. Gaál Vilma épp egy méretes zacskónyi paprikát tesz a kosarába, amikor találkozunk. Úgy két kiló körül van, mindből lecsó készül. Ennyi nekem két hétre elég, de mindennap meg tudom enni – mondja. Aztán még elárulja: a klasszikus, szalonnás-hagymás-paradicsomos-paprikás változatban szereti a legjobban, csak sót tesz rá, mást nem. Barátnője, Draskovits Istvánné is legalább hetente egyszer készít lecsót, de ezúttal piros paprikáért jött a piacra: töltve, főzeléknek ezt szeretik a legjobban.

Most kezdődik igazán a lecsószezon. Régen tízkilónként vitték a hozzávalókat, ma már kevesen teszik el télire, inkább csak frissen fogyasztják – osztja meg tapasztalatait Horváth Zoltán őstermelő, aki egyebek mellett egy folyton érő fajta, nagyon finom, édes paradicsomot árul. Akad is munka vele bőven: kötözgeti, öntözi, és ha szükséges, tápanyaggal látja el a palántákat. Nem is titkolja, mindenféle formában szereti a lecsót: hagyományosan tojással, túrós tésztával, tarhonyával, rizzsel, kolbásszal. Nem véletlenül tartja a mondás: a lecsó az lecsó, de ezer arca van.