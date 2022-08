A túra nemcsak a település, hanem a megye lakóit is megmozgatta. A program érdekessége az esti erdős barangolás mellett a játékos vetélkedés volt idén is. Az egyesület tagjai az útvonalon állomásokat állítottak fel, ahol kreatív feladatokat kellett megoldaniuk a csapatoknak, baráti társaságoknak, közösségeknek. A túrázókat a célba érkezésnél a civil szervezet vacsorával várta a rajt-, és célállomásként szolgáló Bezerédy-kertben. A program megvalósítását pályázati forrás is segítette.