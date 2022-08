Az önkormányzat kétmillió forinttal támogatja a Szentkirályi napokat, augusztus 20- án tűzijáték is lesz – közöltük keddi számunkban. A cikkre közleményben reagált az érintett civil szervezet. Azt írták: „A Gyöngyöshermán – Szentkirályi Polgári Kör sok éve szervezi a városrész névadója tiszteletére Szent István-napi rendezvényét. Ennek kezdetektől része az augusztus 20-ai tűzijáték. Ez az esemény hagyományosan arról szól, hogy nemcsak az itt élő közösség, hanem az innen elszármazottak is hazajönnek, és együtt ünnepelnek. Ennek jegyében az idei programsorozatban is döntő többségben szombathelyi, illetve Vas megyei kötődésű művészeket szerepeltetünk. Egyesületünkben nagyon sokan tevékenykednek, nálunk mindenki az érdeklődésének és képzettségének megfelelően vállal feladatot. Ezen most sem kívánunk változtatni. Mindemellett a pontosság kedvéért tájékoztatásul közöljük, hogy a szombati napot lezáró (augusztus 20-ai – a szerk.) tűzijátékra önkormányzati támogatást nem fordítunk, azt vállalkozói felajánlásból valósítjuk meg” – olvasható a közleményben. A levelet küldő személy amúgy a civil szervezet elnökének nevét hosszú ű-vel szignózta, míg a bíróság által vezetett nyilvántartás szerint Hegedüs Éva azt rövid ü-vel írja. Őt egyébként hétfőn telefonon értük el, hogy megtudjuk, megtartják-e a tűzijátékot. Az elnök akkor úgy válaszolt, fogalma sincs. Hozzátette, a programot Tóth Kálmán képviselő állította össze, a politikus tud bővebb felvilágosítást adni.