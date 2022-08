A gyermekek kedvencei: hinta, libikóka, mászóvár, homokozó kapott helyet a polgármesteri hivatal udvarán, a közösségi tér közelében felépült új játszótéren, Pósfán. Horváth András polgármester a Vas Népe érdeklődésére elmondta: mostanáig csak néhány nagyon régi játszóelem állt a kicsik rendelkezésére. Saját forrásból nem tudtak volna egy ekkora fejlesztést megvalósítani, nagy öröm, hogy a Magyar Falu Programban ötmillió forintnyi kormányzati támogatáshoz jutottak.

A polgármester szólt arról is, A 260 lelkes Pósfán jelenleg mintegy negyven 14 év alatti gyermek él, csak az utóbbi két esztendőben több mint tízen születtek. Most is több építkezés is zajlik a faluban, új telkeket is kialakítottak a közelmúltban.

Az új játszótéren járt Ágh Péter, a térség országgyűlési képviselője is. Emlékeztett: Pósfa életében az elmúlt évtized több változást hozott. Megépült az M86, kiépült a szennyvízrendszer és a Kormány Magyar Falu Programja révén is több lépést tehettek előre. Idén elkészült a régen várt játszótér, korábban pedig közterületi eszközökre, temetőre és a civil szervezeteknek is jutott támogatás. Az új játszótér azt is üzeni, hogy vannak gyerekek, akikre lehet jövőt építeni - Pósfán is.