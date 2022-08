A Magyar Népcsoporttanács az Ausztriában élő magyar népcsoport politikai képviselete, tanácsadó testülete. Somogyi Attilát, aki húsz éve tagja a szervezetnek, és négy év után Hollós Józseftől vette át a feladatkörét, telefonon értük el. – Nagyon örülök, hogy ilyen nagy bizalmat kaptam a 16 fős testülettől. Az eddigiekben a bécsi magyar és a burgenlandi magyar népcsoport egymást váltotta az elnökségben – a korábbi periódusban Bécs állította az elnököt. Az idén szavazással dőlt el a kérdés, lévén ketten indultunk a pozícióra – hallottuk az új vezetőtől. Mint mondta, a népcsoporttanácsnak tanácsadó jellege van. Az 1976-os osztrák népcsoporttörvény értelmében, ha a népcsoportokat érintő fontos döntéseket hoz az osztrák kormány, meg kell hallgatnia szervezetüket, amely javaslatokat tehet a szövetségi kancellárnak és a szövetségi kormánynak. Véleménye szerint pozitívum, hogy egyre többször kikérik a véleményüket.

Somogyi Attilát a Magyar Népcsoporttanács céljairól, terveiről is faggattuk. – Alapvető feladatunk, hogy az állami támogatások felosztására vonatkozóan javaslatot tegyünk. Figyelemmel kísérjük az egyesületek munkáját, meghatározott kritériumrendszer szerint súlypontozunk. 2000-ben lett hivatalos a magyar nyelv Burgenlandban – sok hivatalban ennek még nem látszik a nyoma, ebben is szeretnénk fejlődést. Csakúgy, mint az oktatás területén: a tanárképzés helyzetének is javulnia kell, és célozzuk azt is, hogy a gyermekek iskolán kívüli képzési kínálata bővüljön, a fiatalok jussanak hozzá minél szélesebb körben az anyanyelvi oktatáshoz, programokhoz. Burgenlandnak már van kisebbségi iskolatörvénye – ez Ausztria két tartományában valósult meg eddig, Karintiában és Burgenlandban. Utóbbiban vannak óvodák, elemi iskolák, középiskolai ellátás és Európában kuriózumként kétnyelvű gimnázium – Bécsben sajnos még nem ez a helyzet. Ebben is tervezzük az előrelépést, hiszen az osztrák fővárosban nagyon sok magyar él, akik magyar oktatást szeretnének biztosítani a gyermekeiknek. Ennek fényében a következő tervünk az, hogy a Duna keleti oldalán is legyen egy iskola számukra. Igazi sikerről pedig akkor beszélhetünk, ha ennek folytatásaként középiskolában is tanulhatnak a gyermekek magyarul. Valamint egy olyan rendszert is ki kell dolgoznunk, hogy a nyelvtudásbeli különbségeket szem előtt tartva a kezdők és a haladók egyaránt fejlődhessenek a nyelvtanulásban. Fontos teendőnk az is, hogy ne hagyjuk eltűnni a magyar földrajzi neveket.

Ahol magyarok laktak, ott minden dűlőnek van neve, ezeket meg kell őriznünk, hogy a térképeken is szerepeljenek. Kulturális örökségünk megtartásához a magyar kormánytól is kérünk segítséget, örömmel fogadjuk a pályázati lehetőségeket. A média frontján már látszik a fejlődés: saját online platformunk létesült. Kulturális területen támogatjuk hagyományőrző csoportjainkat: a magyar kultúrát akarjuk megtartani a helyi dialektussal, táncokkal, énekekkel, ami identitásteremtő szerepű. Történelmünket, hagyományainkat nemcsak őriznünk kell, hanem sok helyen visszaállítani, hogy a gyermekeinknek legyen mire büszkének lenniük. Ha csak az őrvidéki magyar nyelvet nézzük: sajátos, szép, ízes nyelv, kár lenne veszni hagyni. Ös - szességében amellett, hogy büszke osztrák állampolgárok vagyunk, van mit megőriznünk, kár lenne az összmagyarság szempontjából, ha az említettek elvesznének. Ausztria szövetségi ország tartományokkal, nagy autonómiával.

Tartományi szinten felajánljuk majd, hogy a népcsoporti témákban elmondjuk véleményünket, aktívan keressük a kapcsolatot a tartományi elnökkel, hogy ismertessük elképzeléseinket a népcsoport-politikával kapcsolatban – mondta el Somogyi Attila. A Magyar Népcsoporttanács 16 tagja közül 8 a bécsi és alsó-ausztriai, 8 a burgenlandi magyarok képviselője. Nyolc tagot az ausztriai magyar kulturális egyesületek jelölnek, négyen osztrák pártok delegáltjai, négy személyt pedig a katolikus és protestáns egyház jelöl. A szervezetnek összesen 16 tagja van. A népcsoporttanács tagjait négy évre választják meg. A szövetségi kancellári hivatal Ballhausplatz 1. szám alatti épületében megtartott zárt ülésen Somogyi Attila őriszigeti (Siget in der Wart) származású pedagógus mellett Király Andreát, a Bécsi Magyar Iskolaegyesület pedagógiai vezetőjét választották a grémium új elnökhelyettesének.