Először Bebes István, Körmend polgármestere számolt be a május végi és a mostani ülés közti tevékenységeiről, majd egy pályázati lehetőségről esett szó. Minden évben ugyanis két alkalommal van lehetőségük az önkormányzatoknak működőképességük megőrzéséhez rendkívüli támogatásra igényt beadni a belügyi tárca kiírása alapján. Korábban ennek köszönhetően 15 millió forintos forráshoz jutott a város rezsi és egyéb költségeinek fedezésére és most is élni szeretnének ezzel.

Döntöttek az ülésen és kiírták a körmendi köztemetők üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátását érintő pályázatot, ami a következő három évre szólna. Szóba került egy korábban már elnyert pályázati forrás is, ami a Batthyány kastély keleti tisztilak épületének állagmegóvását célozta meg. A kisebb támogatási összeg miatt a városnak nagyobb önerőt kell bevonnia az idei költségvetés terhére, amiből főképp az épület legkritikusabb lépcsőházi problémája lesz megoldható.

Minden évben ilyenkor foglalkozik a testület a víziközmű-szolgáltatáshoz kapcsolódó Gördülő Fejlesztési Tervvel. A szolgáltató javaslata alapján ezt is felülvizsgálták most Körmenden és kiegészítették többek között azzal, hogy azokon a területeken, ahol útrekonstrukciós munkát tervez az önkormányzat - például a Bástya utcában - a beruházások előtt valósuljon meg a vízvezetékrendszerek cseréje is. Az ülés végén a képviselői kérdések és interpellációk közt felmerült a fakivágások kérdése viharkárok és parkolási gondok miatt, elektromos autó töltési lehetőség, és a felnőtt háziorvosi ellátással kapcsolatos kérdés is. Utóbbi kapcsán kiderült: tettek lépéseket a nyugdíjba vonuló állomány pótlására.