Ahogy korábban olvasónk észrevétele alapján megírtuk, a Nádasdy utca egyik szakaszán a biciklisek élete nehezebb lett volna, ha a felújítás során a magas, nem döntött szegélykövek maradtak volna, amire a korábbi, felújítás előtti akadálymenteseket cserélték. Az észrevételt továbbítottuk a szombathelyi városházára is, ahonnét hamar megkaptuk a választ egy fotó kíséretében, miszerint a korábbi akadálymentes szegélyköveket tették ki azóta az érintett szakaszon.

Idézet a hozzánk elküldött válaszból:

"A Nádasdy Ferenc utca felújítása még javában tart, az aszfaltozáson túl további befejező munkákra lehet számítani augusztus hónapban, így a bejelentés szerinti útszegélyt is a korábbi, akadálymentes állapotnak megfelelően készíti el a kivitelező, ahogy az a csatolt, 2022. augusztus 18-án készített fotón is látható. Ezúton is köszönjük az olvasó figyelmességét!"