Hans Peter Doskozil (SPÖ) burgenlandi kormányzó reflektálva az egészségügyi minisztérium egységes szabályozására – miszerint minden munkaképes ember tünetmentesen, maszkban az igazolt Covid-fertőzés ellenére is bejárhat a munkahelyére –, július végén bejelentette, hogy azoknak az állami alkalmazottaknak, akiknek a koronavírustesztje pozitív lett, a karantén lejárta után is otthon kell maradniuk, amennyiben nem tünetmentesek. A covidos, de tünetmentes munkavállalók otthonról dolgozhatnak, de személyesen nem mehetnek be a munkahelyükre.

Tünetmentesen, maszkban

Bár a burgenlandi kormányzó korábban úgy rendelkezett, hogy a tünetmentes fertőzöttek nem léphetnek be sem kórházak, sem szociális otthonok, sem pedig óvodák és tanintézmények területére, Martin Polaschek (ÖVP) oktatási miniszter bejelentette: a szövetségi iskolákban megengedik a tanároknak, hogy – tünetmentesen, de maszkban – a koronafertőzés ellenére is taníthassanak, Burgenlandban is – erről az osztrák kormánymédia számolt be.

Az oktatási miniszter a napokban azt hangsúlyozta, hogy ha egy pedagógus egészségesnek érzi magát és úgy gondolja, hogy munkába tud állni, akkor arra neki is megvan a lehetősége – ugyanúgy, mint mindenkinek. – Fel kell készülni arra, hogy a Covid nem hagy el minket. De ha előkerül egy olyan változat, amely szintén erősen fertőző és súlyosabb lefolyásokhoz vezet, akkor újra át kellene nézni a szabályozást – fogalmazta meg.

Állami iskolákban nem engedik

Ugyanakkor tény: egyetlen fertőzött tanár sem taníthat az állami iskolákban, még akkor sem, ha nincsenek tüneteik. Daniela Winkler (SPÖ) Burgenland oktatási tanácsosa kijelentette, rendelettel szabályozzák az államban, hogy az állami alkalmazásban álló tanárok fertőzötten ne taníthassanak. Ezt a koronafertőzés kockázatának minimalizálására hivatkozva teszik. Az oktatási miniszter azonban elmondta, az államnak nincs befolyása a szövetségi iskolákra. Mint korábbi sok intézkedés esetében, Bécs ezúttal is a tartományokkal ellentétes álláspontot képvisel: nem akarnak abba belemenni, hogy a fertőzött tanárok tanítsanak az osztályokban.

Javaslat: fertőzött gyerek ne járhasson iskolába!

A szabályozás szerint a tünetmentes, legalább tizenegy éves fertőzött tanulók is járhatnának iskolába. Daniela Winkler oktatási miniszter azonban ennek ellenkezőjét javasolja.

– Középiskolás kortól a rendelet szerint a gyerekek az előírásoknak megfelelően maszkkal járhatnak iskolába. Ezzel szemben azt javasoljuk, hogy az iskolák ahhoz tartsák magukat, hogy a tanulóknak betegen nem szabad belépniük az iskolába – jelentette ki Winkler, aki azt is elmondta, egyelőre nyitott az a kérdés, hogy lesznek-e új szigorító intézkedések a koronavírus kapcsán, melyek érintenék az iskolákat, például hogy lesznek-e kötelező tesztek az iskolakezdéskor a korábbi évek menetrendjének megfelelően. Augusztus végén az oktatási miniszter erről akar tárgyalni a szövetségi államokkal – jelent meg a burgenland. orf.at weboldalon.