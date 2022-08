Májusban feloszlatta magát a képviselő-testület, ezért írtak ki időközi önkormányzati választást. Augusztus 28-án döntenek arról az itt élők, hogy az önkormányzati ciklus végéig, vagyis a hátralévő mintegy két évben ki vezesse a települést. Három polgármesterjelöltet és tizenkét képviselőjelöltet vett nyilvántartásba a helyi választási iroda – számoltunk erről be korábban.

A választási kampány képzeletbeli startpisztolya már eldördült, felkerestük a polgármesterjelölteket, hogy megtudjuk, hogyan készülnek a megmérettetésre.

Májusban oszlatta fel a képviselő-testület magát

Utunk először a polgármesteri hivatalba visz, itt fogad bennünket Mihátsiné Dózsa Hajnalka, aki 2019-ben került függetlenként a faluvezetői székbe. 2020-ban már az exjobbikos Bencsik János által gründolt Polgári Válasz megmozdulás egyik alapítója, majd Bana Tibor, ugyancsak exjobbikos országgyűlési képviselő nevéhez kapcsolódó Közösen Vas Megyéért Egyesület megalapításában vállalt aktív szerepet.

Azt mondja: hirtelen, derült égből jött a javaslat májusi ülésükön, hogy a képviselő-testület oszlassa fel magát. Szerinte az elmúlt években mindössze egy-két olyan kérdés volt, amiben az általa előterjesztett határozati javaslatot leszavazták. Az egyik a Petőfi emlékház megvásárlására vonatkozott, amit nem támogattak a képviselők. A másik egy háziorvos foglalkoztatására vonatkozott: a jelölt nyugdíj mellett látta volna el az offai körzetben a háziorvosi feladatot, ám nem kapott bizalmat a testülettől. Azóta már Kemenesmagasiban szolgál – erről is beszél. Végül pedig a képviselő-testület feloszlatásával kapcsolatosan képviselt ellenkező véleményt.

- Ez a testület működhetett volna még, ha akarták volna. Az oszlatással a mai napig nem értek egyet, mert hogy ez nagyon sok pénzébe kerül a településnek – fogalmaz Mihátsiné Dózsa Hajnalka. Hozzáteszi: - Az időközi önkormányzati választás 1 millió 193 ezer forintba kerül, ami a falu költségvetését terheli. Plusz ennek lesz vonzata, a végkielégítésem mondjuk – teszi hozzá. Főállású polgármesterként kéthavi munkabér illeti meg akár újraválasztják, akár nem – állítja Mihátsiné Dózsa Hajnalka.

Forrás: Unger Tamás

A polgármester arról is beszél: - Az első másfél év nagyon nehéz volt, hiszen mínusz 40 millió forinttal vettem át a kasszát. Nem azért, mert azt elköltötte az előző testület, hanem mert nagy fejlesztéseket vállalt az önkormányzat és összefutott négy projekt, amit finanszírozni kellett – tudjuk meg. - Ha arról van szó, akkor augusztus végén 60 millió forint plusszal tudom átadni a falu kasszáját.

Településvezetőként sorolja a Magyar falu programban elért sikereket, önerőből falubuszt és egy platós kisteherautót tudtak venni. Ha folytathatja a munkát, a Széchenyi és az Akác utca felújítását tartaná fontosnak és a helyi jóléti intézkedésekre is többet fordítana a polgármesterjelölt.

Kérdésünkre – a mostani helyzet kialakulását nem az okozta-e, hogy országos és megyei szinten is ellenzéki politikai szerepet vállalt – úgy válaszol: - Okot adtam arra, hogy fogást találjanak rajtam.

A polgármester hangsúlyozza azt is, a faluban sohasem politizált és az áprilisi választási eredmény is ezt tükrözi.

Egy csapatként szállnak versenyben Ács Attila és képviselőjelölt-társai

Ács Attila – szintén polgármesterjelölt - szerint ugyanakkor éppen ezek az ellenzéki politikai szerepvállalások vezettek ahhoz, hogy működésképtelenné vált a képviselő-testület. Megtudjuk: amikor a polgármester feltűnt a Polgári Válasz megmozdulás alapítói között, Ács Attila nyílt levelet írt, amiben élesen bírálta Mihátsiné Dózsa Hajnalkát azért, hogy a település nevét ilyen célokra használja.

A képviselő hangsúlyozza: ha nincs a járványhelyzet, előbb feloszlatták volna a képviselő-testületet, ám annak értelme nem lett volna, hiszen időközi önkormányzati választást csak ezen a nyáron kezdtek el újra kiírni. Ezért vártak május végéig. Kitér arra is, a településen most rossz irányba haladnak a dolgok, nincs társadalmi összefogás, amiben szerinte a polgármester megosztó személyisége is szerepet játszik. Olyan településvezetőre van szükség, aki egységesen mindenkit képvisel, és akit mindenki elfogad – mondja el véleményét Ács Attila, aki ezzel nem titkoltan magát és társait ajánlja a választók figyelmébe. - Készen állunk arra, hogy egy irányba húzzunk, és mint a gőzhenger, úgy mennénk előre. Kovács-Bagics Dóra, Baloghné Csernus Gabriella, Gömböcz Gábor, Somogyi Zoltán, Kovács Zsanett is képviselőjelöltként indul.

Forrás: Unger Tamás

Céljuk az, hogy a településen élőket megmozdítsák, hogy ismét szépülhessen, fejlődhessen a falu, vagyis hogy megvalósulhasson a békés település-építés időszaka. Beszél arról is: padokat tennének a játszótérre, aktívabb közösségi életet szerveznének, kukákat helyeznének el, forgalomlassító táblákat tetetnének ki a iskolánál. Ács Attila is megemlíti a Széchenyi utca felújítását, emellett az orvosi rendelőét és a tűzoltószertárét is.

Balogh László egyetért: nem jó irány, hogy a falu megosztott

A politikai színezettel átitatott csatározást mondhatjuk úgy, kívülről figyeli Balogh László, aki szintén polgármesterjelöltként száll „versenybe”. A celldömölki mentőszolgálat munkatársa eddig nem vállalt közéleti szerepet, és a másik két jelölttel szemben eddig tagja sem volt a képviselő-testületnek. Egyetért abban: a jelenlegi, megosztott helyzet nem jó Ostffyasszonyfának, helyette ő is aktívabb közösségi életet teremtene a településen.

- A falu körülbelül ugyanolyan távolságra fekszik Celldömölktől, Sárvártól és Répcelaktól. Az idősek számára bármelyik városból megoldható lenne az ebédszállítás, csak szervezés kérdése lenne – mondja el a tervei között, mint ahogy fontosnak tartja azt is: a háztartásokban keletkező zöldhulladék elhelyezését, felaprítását és komposztálását is önkormányzati szinten kellene kezelni. A faluban élők véleményét az eddigiekhez képest jobban kikérné, hiszen szerinte sok apró ötlettel lehetne jobbá tenni a településen a mindennapokat.

Forrás: © Unger Tamás / Unger Tamás

Augusztus 28-án dől el, melyik polgármesterjelöltnek szavaz bizalmat a mintegy 650 választópolgár többsége. Egy azonban nem kérdés: mindegyik jelölt úgy tervez, ha most elnyeri a szavazók bizalmát, újrázna két év múlva, 2024-ben a soron következő önkormányzati választáson.