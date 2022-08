Péter Szidónia, a Hagyományok Háza kézművesosztály-vezetője elmondta: a Hagyományok Háza a képzéseit korábban a hálózatán belül szervezte, ilyen nagy projektben először vesznek részt. A Nemzeti Művelődési Intézettel együttműködve most 34 képzésük van országszerte, szinte minden megyében, ahol lehetőség szerint a helyi szakembereket vonják be. Gencsapátiban a Bejcgyertyánosról idejáró Pados Zoltán tanított vesszőfonást. Péter Szidónia a vizsga elnökeként látva a fonott termékeket úgy fogalmazott: el van varázsolva. A Mesterségek ünnepéről érkezett Gencsapátiba, és olyan érzése volt, mintha az folytatódna, színvonalukban nagyon jövőbe mutatóak és bizalomgerjesztőek a tizenegy vizsgázó itt kiállított tárgyai.

Akik A Szakkör program kurzusain végeznek, léphetnek egy szinttel feljebb is, mert szeptembertől folyamatosan indítja a Nemzeti Művelődési Intézet a Szakkörvezetés módszertana című akkreditált képzéseket minden megyeszékhelyen, így Szombathelyen is. Azoknak is ajánlják, akik nem rendelkeznek közművelődési szakmai végzettséggel vagy népijátszóház-vezetői tanúsítvánnyal, és a Nemeskürty-programban támogatott szakkörökben szeretnének szakkörvezetők lenni.