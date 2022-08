Mint arról tegnap beszámoltunk, nem zavarta azt az idős férfit, aki lerakta az építési törmeléket Köcskön a főút mellett, hogy fotót készítenek róla. Az egyik helybeli fülelte le, majd rendőrségi feljelentést is tettek az ügyben. Gyorsan kiderült, ki látható a közzétett képeken. – Még határozottabban lépünk fel az illegális szemetelőkkel szemben – erről szerdán Magyar Tibor, Köcsk polgármestere nyilatkozott.

A történet itt nem ért véget, hiszen újabb fotókat osztottak meg: egy családi ház kapubejárata elé tették le az építési törmeléket, és abba egy táblát is tűztek: „Te elhagytad, mi visszahoztuk. Sok-sok szeretettel: Köcsk.” Az írást szívvel és mosolyjellel díszítették. Megkerestük újra Magyar Tibort, aki most azt mondta: „Becsületes megtalálóként” szállítottuk vissza az elhagyott építési törmeléket jogos tulajdonosának. A férfi Celldömölkön, az alsósági városrészben lakik, így azt a háza előtt tettük le. A polgármester bízik abban, hogy tettük más települések számára is például szolgálhat, hiszen ismerjük el, ez a fajta szemléletformálás hatásos és látványos is.