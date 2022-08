A Rönöki Árpád-házi Szent Imre herceg Templom Alapítvány nyári táborába az ország középső területeiről érkeztek fiatalok. A táborozók megtekintették a környék egyházi, természeti és világi nevezetességeit, emellett a programban nagy szerepet kapott a sportolás, a túrázás és a természetjárás is. A csoport ellátogatott máriaújfalui Hársas-tóhoz, a körmendi fürdőparkba, a güssingi várba, a szombathelyi Püspöki Palotába és Kőszegre.

Nagy élményt jelentett a fiataloknak a különleges járművekkel való motorozás és terepjárós offroad-ozás is. A táborozók görögkatolikus liturgiákon is részt vettek, ezeket a csoportot kísérő Balázs Mihály segédlelkész celebrálta. A tábor egyik fénypontja a rábai vízitúrázás volt, ehhez a körmendi vízicsapat nyújtott segítséget Varga Gábor István vezetésével. A résztvevők érdekes információkkal gazdagodtak a Rábáról, amely vadvízi jellege miatt a vízitúrázók kedvence. Hegyi László koordinátor - ahogy mindig - az idén is élménygazdag tábori napokat szervezett a fiataloknak.