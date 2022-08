Mint arról többször beszámoltunk, márciusban megkezdődött és várhatóan hamarosan befejeződik a Celldömölkön átmenő főút felújítása. Az összesen 4,4 kilométer hosszú, korábban nagyon leromlott állapotú útszakasz több évtizednyi várakozás után 1 milliárd 143 millió forintnyi kormányzati támogatásból újul meg.

A projekt részeként egy gyalogátkelőhelyet is kialakítanak a Sági utcában, a diszkontáruház és a szakképző iskola között. Hétfőn helyszíni bejárást tartott Fehér László polgármester, Hetényi Endre önkormányzati képviselő és Nagy Zoltán, az érintett városrészen található Népjóléti Szolgálat vezetője. Elhangzott: a környéken élők már régóta szorgalmazták itt egy zebra kialakítását, de a Vas Megyei Közútkezelő Kht. által végzett forgalomszámlálás ezt nem indokolta.

A városba beérve, a két belvárosi tízemeletes épületig több gyalogátkelőhely található egymás után, de az azt követő csak körülbelül két kilométerrel távolabb, Alsóságon van. A most kialakítandó zebra ezt a hosszú szakaszt töri meg és lassítja rajta némileg a forgalmat – tájékoztatott Fehér László polgármester. A felfestést már elvégezték a szakemberek, még az engedélyeztetési folyamat és néhány apró munkálat van hátra. A tervek szerint a következő hét végére birtokba is vehetik a közlekedők, addigra a közvilágítás is elkészül.

– Nagyon nagy öröm ez számunka, régóta vártunk rá. Korábban több baleset is előfordult a környéken – monda el Hetényi Endre, az érintett városrész önkormányzati képviselője, aki több éve lobbizott már ezért a beruházásért, a képviselő-testületi üléseken is visszatérő téma volt.

Forrás: Cseh Gábor

