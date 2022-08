A település határában, fákkal sűrűn körbenőtt, drótkerítéssel körbefont leendő telephelyen fogad bennünket Perl János polgármester. Látogatásunk apropóját az adja, hogy egy vállalkozó ezen a területen tervezi kialakítani a zöldhulladékkezelőt.

Ahogy a falu központjától kacskaringós út vezet a telephelyhez, olyannyira kitérőkkel volt teli hulladékkezelő ügye. Amikor elszőr – idén tavasszal – nyilvánosságra került az elképzelés, egy helyiek egy része felháborodott. Aláírásgyűjtésbe is kezdtek, több mint 600 szignó gyűlt össze, a testületi ülések mellett lakossági fórumot is tartottak az ügyben. A tiltakozók fő kifogása az volt, hogy a telep túl közel lesz a településhez, onnan pedig majd por és hangos zajok szűrődnek ki. Észrevételeiket eljuttatták a kormányhivatalhoz is.

- A zöldhulladék kezelése kötelező önkormányzati feladat, a képviselő-testület úgy döntött, hogy ennek ellátását helyben oldja meg – mondja a polgármester. – Igaz, kéthetente egy alkalommal van arra lehetőség, hogy a helyiek Szombathelyre vigyék be a zöldhulladékot, de úgy gondoltuk, helyben ezt mégiscsak egyszerűbben tudják elhelyezni. A tervek megvannak, amint megérkeznek a jogerős engedélyek, akkor megkezdi működését a zöldhulladékkezelő telep.

Idő közben elkészült a telephely környezetvédelmi hatástanulmánya, amely fontos dokumentum arra nézve, hogy a szabályokat betartva működtesse a létesítményt a vállalkozó. Úgy vélem, az ebben foglalt vállalások mindenkit megnyugtathatnak. Fontos kikötés, a feldolgozott faaprítékot elszállító teherautók nem hajthatnak be a faluba, a telephelyt a 87-es főúttal összekötő kavicsos úton közelíthetik meg, és hagyhatják el. További fontos kikötés, másfél-két havonta egy-egy alkalommal végzik el a behordott és összegyűlt zöldhulladék aprítását. A munka hétköznapokon 8-16 óra között történhet. Ha nem elég egy nap, akkor a következő nap folytatják. Hanggal járó munka tehát csak időszakosan lesz!

A polgármester kitért arra is, hogy a feldolgozóba a táplánszentkeresztiek mellett bárki – térítés ellenében – beviheti a zöldhulladékot, az ágakat, a fanyesedéket. A képviselő testület döntése értelmében, a helyiek számára, tavasszal és ősszel, egy meghatározott időpontban ingyenes lesz ez a szolgáltatás.

- A terület az önkormányzat tulajdonában van, a vállalkozó pedig bérleti díjat fizet – húzta alá Perl János. – A befolyt összeget a település környezetének szépítésére fogjuk fordítani. Mindenkinek az az érdeke, hogy jól működjük az zöldhulladék kezelő. Polgármesterként pedig különösen oda fogok figyelni, hogy így is legyen!