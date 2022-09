Mivel az atomerőműnek a tervekben nagy hűtővízszükségletet irányoztak elő, ezért nem volt egyszerű megállapítani az erőmű leendő helyét. A hely kijelölésében fontos szempont volt még a későbbi bővítés lehetősége, illetve a biztonságos üzemeltetés.

Míg az 1966-os kormányközi egyezményben eldöntötték, hogy Magyarországon atomerőmű épül, addig rá egy évre a Nehézipari Minisztérium (NIM) Villamosenergia-ágazat zsűrije az építkezésre a paksi telephelyet fogadta el. Az Atomerőmű Beruházás Titkársága 1972-ben alakult, az atomerőmű miniszteri biztosa Szabó Benjámin lett.

A lakossági atomenergia-szolgáltatást az 1-es blokk 1982-es elindításától számítják, ekkor kapcsolták rá az országos villamos hálózatra az erőművet.

De ahhoz, hogy eddig eljussanak a szakemberek, hosszú-hosszú évekig tartó építkezést kellett levezényelni. Az építési munkálatok 1974-ben kezdődtek el, és már ebben az évben el is kezdték az 1. és 2. blokkok építését. A beruházás jelentőségét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy Paks lakóinak a száma pár év alatt csaknem megduplázódott. A nagyszabású építkezésen volt, hogy 10 ezren dolgoztak egy időben, így nem csoda, hogy az akkor még községi rangú Paks jelentős változásokon ment keresztül. (1979-ben kapta meg a városi rangot.)

45 évvel ezelőtt, 1977-ben az atomerőmű építőtáborába vasi és zalai középiskolások is mentek, összesen öt alkalommal. Az első turnusban kilencvenhárom fiú érkezett Paksra, és derekasan helyt is álltak. Keményen dolgoztak, a korabeli híradások alapján - az egyik építésvezető véleménye szerint -még jobban is, mint a katonák. (Igaz, a katonák nem csupán két hétig segédkeztek az erőműépítésben.)

Vas megyéből a Nagy Lajos Gimnázium negyedikes tanulói érkeztek elsőként Paksra, Rozmán Gyula matematika-fizika szakos tanárral, aki egyben táborvezető-helyettes is volt.

Többen Szombathelyről érkeztek, de voltak kollégisták is, akik Szentgotthárdról, Iváncról, Ikervárról, Csákánydoroszlóról, vagy éppen Rábagyarmatról érkeztek. Nem volt idegen számukra a két kezi munka, hiszen otthon is dolgoztak már: kőműves mellett, árokásásban vagy egyéb helyen. De volt közöttük olyanok is, akik mindig edzették magukat, mint testnevelés tagozatos diákok. Az atomerőmű felépítendő kéményének alapjánál tevékenykedtek: kavicsot lapátoltak és talicskáztak a területre, feltöltötték a kéményalapot. Jellemző az erőmű méreteire, hogy a kéményalap átmérője csaknem húsz méter volt. A partoldalon lezúdított sódert kizárólag ezek a fiúk rakták a helyére. Kezdetben takarítás, területrendezés volt a munkájuk, de az nem tetszett nekik, úgy érezték, nem látják a munka eredményét. Építeni akartak, hiszen verseny volt az egész táborban és ők nyerni akartak a kilenc brigád közül.