Dr. Ferencz Orsolya az előadás első felében az űrkutatás mivoltáról, történelméről, valamint az űrtevékenység fontosságáról beszélt. Bevezetésképpen bemutatta a Magyarország és a világűr – szerepünk a világ űrtevékenységében című könyvet, amely több mint hetven szerző közreműködésével jött létre, a jelenről és a jövő űrkutatásáról szól, és érthetően összefoglalja a magyarországi űrtevékenységet. A 21. százat történelmét az űrben írják, mondta az előadó, amit később indoklásokkal is megerősített. Hozzátette, a mai társadalom és civilizáció az űrkutatás és az űrtevékenység nélkül nem tartana ott, ahol tart.

– Az űrkutatásban az áttörés, mint sok más tudományban, a háborúhoz köthető, hiszen például a második világháborúban négy nemzet fejlesztette ki a radart: a Német Harmadik Birodalom, az Amerikai Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és Magyarország. Ezekből két nemzet vállalkozott arra, hogy megmérje a Hold és a Föld közötti távolságot: az USA és Magyarország. Bay Zoltán és kutatócsapata hamarabb lemérték volna a távolságot, csak sajnos a kutatási idő alatt az országon átvonult a front, ezért hamarabb az USA mérte meg a távolságot pár héttel korábban – mesélte a miniszteri biztos.

Forrás: Cseh Gábor

Elhangzott: Magyarország tagja az Interkozmosz szövetségnek, aminek köszönhetően komoly fejlesztésekkel része lehet az űrtevékenységnek. Anno, ennek keretében repülhetett Farkas Bertalan 1980-ban. Ehhez hasonló történeteket és érdekességeket hallgathattak meg az érdeklődők az előadás során. Érintve a gazdasági kérdéseket, jogi szabályozásokat, a hidegháború eseményeit és a jövő politikai és demokráciai kérdéseit, mint például, hogy mi történik akkor, ha egy magánszemély több ezer műholdat akar felküldeni a Föld köré, de még szó esett Magyarország űrpolitikai elveiről is.

Boncolgatták azt a kérdést is, hogy kinek lesz tisztje betartatni a jogszabályokat majd az űrben, persze, miután meglesznek azok a jogszabályok, hiszen eddig nagyon kevés konkrétumot sikerült lefektetni a világ országainak. Dr. Ferencz Orsolya ezért is tartja az űrkutatást nagyon érdekes és kihívó feladatnak, és biztat minden fiatalt arra, hogy ne féljen erre a pályára lépni, ha kihívásokat, felfedezéseket szeretne karrierje során, vagy esetleg történelmet szeretne írni.

A HUNOR programban, amelyet 2021. október 28-án jelentettek be, az ország összes nagy egyeteme és nagyon sok magyar cég részt vesz, ennek részeként például nyolc olyan műszercsoportot fejlesztenek, amit 2024-ben a magyar űrhajós csapat fel fog vinni a Nemzetközi Űrállomásra. A csapat tagjainak névsorát várhatóan októberben fogják bejelenteni. Emellett jelenleg több más programban is jelen van az ország.

De miért is olyan fontos az, hogy embert küldjünk a világűrbe? Tették föl többek között ezt a kérdést is a miniszteri biztosnak, amelyre válaszolva elmondta, az űrben töltött idő az igazán fontos, hiszen ameddig fent van az űrhajós, kutatásokat, kísérleteket végezhet, amely nagyon fontos eredményeket, áttöréseket hozhat. Hangsúlyozta, hogy az űrkutatással foglalkozó magyar tudósok nagyon fontos szerepet játszottak a történelemben. Szeretnék, hogy ez a régi nagyság visszatérjen, ezért nagy hangsúlyt fektetnek a fiatalok célorientált oktatására: több akkreditált képzést is indítottak ebben a szakirányban. Az előadás alatt többször is elhangzott, hogy fontos az űrkutatás, de még inkább fontos az, hogy a Földet megvédjük, és hogy rendbe hozzuk azt, amink már megvan, ne pedig új bolygót keressünk. A terraformálás még közel sincs olyan szinten, hogy nyugodt szívvel gondoljunk rá, mint B terv, ezért az elsődleges feladatunk, mint átlagemberek az, hogy minden módon óvjuk a Földnek nevezett bölcsőt.