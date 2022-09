Németh-Iván Katalin másfél éve költözött Kőszegre Budapestről. Azt meséli, minden télen kezdődött, amikor az ingyen elvihetőként hirdetett bútoraikra jelentkezett a gyermekotthon – azóta megmaradt velük a kapcsolat. Az elmúlt hetekben néhányan összedugták a fejüket, és eldöntötték, hogy segítenek. Nagyon sokan írtak felhívásuk kapcsán. Voltak, akik ruhaneműt, cipőt küldtek, másoktól tartós élelmiszert, tisztálkodószert kaptak. Gyümölcsadományhoz is jutottak – abból minden nap elkel az otthonban a 3 és 18 év közötti lakóknak. Fodrász is van, aki vállalta, hogy levágja a gyerekek haját – néhány fiú már felkereste. A fiataloknak egy helyi optikus ajánlott ingyenes szemvizsgálatot, a jégpálya tulajdonosa jóvoltából korcsolyázni, jégkorongozni mehetnek, a kőszegi vendégházaknál is lehet majd adakozni, Katalinék pedig palacsintasütést szerveztek nekik a hétvégén.

A szervezők köszönik a jó szándékú adakozóknak a segítséget, és remélik, hogy lesznek még csatlakozók. Élelmiszer, szárazáru, gyümölcs, ágyneműk, törölközők, tisztálkodószerek, kerti játékok és élmény-felajánlások is érkeztek és érkeznek. Jól jönne egy használt kisbusz is, amivel szállíthatók a gyerekek. Ők mind „belső tüzet éreznek”, hogy felkarolhassák a gyerekeket és örülnek, hogy a felhívás nyomán megnyíltak a szívek. Úgy gondolkodnak: ha egy kicsit javíthatnak a gyerekek életminőségén, már megérte, amit tesznek. Vasban hét gyermekotthon van, ami felesleg Kőszegen, azt felajánlják más otthonoknak. Németh Iván Katalint a 70/674-8592 telefonszámon lehet elérni.