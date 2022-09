A szentmisét dr. Székely János megyés püspök celebrálta, aki beszédében arra emlékeztetett, hogy a hercegorvos és felesége olyan életet éltek, amely példaértékű mindenki számára.

- Amikor belépünk ebbe a templomba, lelki szemeink előtt látjuk, hogy egykor Batthyány-Strattmann László herceg és hitvese is itt térdeltek és imádkoztak. Életük követendő mindannyiunk számára, jó lenne, ha most is lennének olyan családok, amelyek megnyitják szívüket az ég felé, akik segítik a betegeket, a gyengéket, az elesetteket. Önmagunkat odaadni, áldozatot vállalni, magunkra venni mások terheit, ez az igazi szeretet - mondta a megyés püspök, majd a hercegorvos és neje naplóbejegyzéseiből, levelezéséből idézett fel részleteket, de szó esett például a legidősebb lánygyermek, Lili feljegyzéseiről is, amelyekben így emlékszik szüleire: Még életemben nem láttam ilyen boldog párt.

A szentmisén közreműködött a körmendi Városi Vegyeskar. Zárásként Kiss László esperes-plébános kihirdette, hogy a májusban alakult Coreth Mária Terézia Imaszövetség október 7-én tartja következő összejövetelét.