A Lorigo TSE elnöke, Lovas Henriette elmondta, hogy László Győző és Horváth Soma alpolgármesterek fogadták múlt csütörtökön, és felajánlották a fizetésük egy részét, összesen négyszázezer forintot. - Nem azt kívánom, nem azt várom, hogy valaki a személyes fizetéséből adjon, bár szép gesztus tőlük, és minden forintért hálás vagyok. A négyszázezer forint egy kicsit segít, de közel tízmillió forint a kárrendezés és a más próbahelyekre való járás miatti pluszköltségek összege. Bíztam abban, hogy van az önkormányzatnak egy olyan kerete, amiből baj esetén segíteni tud – fogalmazott Lovas Henriette.

Megkérdeztük az önkormányzatot is, hogy tárgyalt-e az egyesülettel a segítségnyújtásról. Mire jutottak? Van-e forrás/keret a városnál általánosságban a civil egyesületek támogatására? Ebből a Lorigo TSE-nek is juthat? Ha igen, mennyi? A város egy múlt heti Facebook-poszttal válaszolt, amely több olyan információt tartalmazott, amit már megírtunk, így azt is, hogy az Agora Sportházban tarthatja az egyesület a táncpróbák egy részét a következő két hónapban. Emellett a poszt utal arra is, hogy mit is jelent a személyes fizetésből való jótékonyság, amit az egyesületi elnök is emleget: „Szombathely városvezetése korábbi ígéretének megfelelően a parlament által elfogadott kötelező béremelés összegét minden hónapban jótékony célra ajánlja fel, szeptember hónapban pedig 400 ezer forinttal támogatja a Lorigo TSE-t.”