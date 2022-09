A két csapat tabellán elfoglalt helyezése alapján jó színvonalra és ki-ki meccsre lehetett számítani. Végül közepes színvonalú mérkőzésen a hazaiak otthon tartották a három pontot.



Haladás VSE - Zanati SE–Vasvár VSE 1–0 (0–0).

Szombathely, 100 néző, v.: Talabér N.

Haladás: Horváth B. – Buzás (Hende), Szőts, Varga Cs., Kovács B., Pap, Ferencz (Koósz), Szenczi, Tóth M. (Simon), Péter, Sály. Edző: Szenczi Imre

Vasvár: Tóth K. – Bíró, Vincze, Czövek, Elekes, Réfi, Pálla, Kónya, Tausz, Márton, Schermann (Varga A.). Edző: ifj. Sziffer István

Gólszerző: Szenczi.

Kiállítva: Pap (76., Haladás Vse - Zanati SE).

A Haladás tompán és görcsösen futballozott, volt három átlövési kísérlete, amiből kettő akár gól is lehetett volna. Ezeken kívül komolyabb helyzetet nem tudott kialakítani a hazai alakulat a szervezett vasvári védekezés ellen. A második félidőt már jobb játékkal kezdte a házigazda, voltak helyzetei is, ebből egy szép támadás után az előnyt is sikerült megszerezni. A vendégek még hátrányban is a biztos védekezésre összpontosítottak. Ezen csak a kiállítás után változtattak, ekkor viszont nyomás alá helyezték a hazaiakat. A Haladás egy kontrából lezárhatta volna a mérkőzést, de ez nem jött össze. A jelzett hosszabbításon túl a vendégeknek volt egy érvénytelenített gólja, ami elsőre a hazaiak számára is érvényesnek tűnt, de utólag visszanézve jó döntés született a játékvezető részéről.



Büki TK–Körmendi FC 0–5 (0–2)

Bük, 120 néző, v.: Németh T.

Bük: Viczmándi – Kiss R. (Somlai), Kostyál (Radasics), Wágner, Bősze, Vamper (Nagy M.), Györe (Komjáthy), Szabó A., Kocsis, Tóth R., Kovács Á. (Papp E.). Megbízott edző: Schimmer Zoltán

Körmend: Sály – Berning (Vilics), Lakosi, Buti, Karvalics, Molnár L. (Krajczár), Köntés, László, Majczán (Balogh A.), Sipos (Balogh Á.), Nagy Zs. (Bita). Edző: Kurucz Ádám

Gólszerzők: Karvalics (2), Nagy Zs. (2), Sipos.

A Körmend magabiztos játékkal, öt gól szerezve begyűjtötte a három pontot a fordulóban, teljesen megérdemelten.



Szarvaskend SE–Sárvár FC 5–2 (0–2).

Szarvaskend, 100 néző, v.: Bíró O.

Szarvaskend: Esztergályos – Velekei (Nagy ? Á.), Csillag, Jóna, Németh T. (Wolf), Földes (Kis-Nemes), Nagy Á., Törő (Somogyi), Tuboly, Kunovics, Kopfer. Edző: Kovács Kálmán

Sárvár: Velladics – Fülöp (Binder), Takács (Czirók), Tokaji, Szakos, Toldi, Károlyi, Fider, Taródi (Szabó M.), Sinka, Szemes. Edző: Nagy Dániel

Gólszerzők: Velekei (2), Somogyi (2), Németh T., ill. Tokaji, Takács.

Az első félidőben magabiztosabb volt a Sárvár, két gól szerzett. A második játékrészben rendezte sorait a házigazda, és a 65.perctől ötpercenként hozta a gólokat, meg sem állt öt találatig. A Szarvaskend ezzel megszerezte első győzelmét a bajnoki idényben.

Répcelaki SE–Csepregi SE 3–0 (1–0).



Bük, 150 néző, v.: Vass I.

Répcelak: Rózsa – Vass, Tóth D., Baranyai, Kovács Z. (Szabó B.), Ódor, Sipos, Kristóf (Csányi), Rácz (Tar), Gaál (Catomio), Tarcsay. Edző: Tóth Zsolt, De Paula Alex

Csepreg: Takács Kr. – Kótai (Takács Ke.), Kossuth, Nika M., Simon, Nagy D., Pócza, Janzsó, Nika B., Merk (Németh O.), Lukács (Steiner). Edző: Steiner Zsolt

Gólszerzők: Csányi, Kristóf, Vass.

Kiállítva: Pócza (75., Csepregi SE).

Közepes játékkal is magabiztos győzelmet aratott a Répcelak a mezőnyben jól adogató csepregiek ellen.

Vép VSE–Rábapatyi KSK 6–2 (3–0).

Vép, 400 néző, v.: Papp Á.

Vép: Bezdi B. – NÉMETH Á., Czeglédi, Beke (Illés), BEZDI SZ., NIKSZ (Balikó), Auer (Kiss A.), SZENDRŐDI, Takács Á. (Szalai R.), Takács M., Szalay Cs. (Szalai M.). Edző: Simon Miklós

Rábapaty: László – Csonka (Őri), Varga L. (Zeke), Dugovics, Manganelli, Csupor, Balhási (Gosztolya), Horváth K., Bakonyi (Németh G.), Piros (Halász), Könczöl. Edző: Marton Róbert

Gólszerzők: Niksz (2), Beke, Takács M., Bezdi Sz., Takács Á., ill. Németh G. (2).

A szépszámú nézősereg előtt jól kezdett a hazai csapat, a 8. percben egy labdaszerzést követően Bezdi révén megszerezte a vezetést. Niksz remek egyéni akcióból kettőre növelte az előnyt, pár perccel később Takács tizenegyesből pedig háromra. A második félidőben a hazai gárda fejben az öltözőben maradt, ezt kihasználva szépített a Rábapaty. Ez felrázta a hazai csapatot, és újabb gólokkal végérvényesen eldöntötte a három pont sorsát.