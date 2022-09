Kálmán István telekesi őstermelő édesanyjával, Marikával hetente kétszer – hétfőn és szombaton – jár árulni a körmendi piacra, ahol már szinte törzshelye van. Idén burgonyából a legkedveltebb fajtákat a sárga Agriát és a piros Balatoni rózsát ültették. Mindkettő bő termésű és nagyszerű az eltarthatósága. Kálmánéknak 7200 négyzetméteren volt burgonyájuk, azt mondják, a csapadékhiány éreztette hatását: ha több eső lett volna a megfelelő időben, több terméssel számolhattak volna.

Ám így sem panaszkodnak: bár közepes a mennyiség, a minőség nagyon jó, egészséges a krumpli. Kálmán Istvánék családi gazdaságban művelik a földeket, a burgonya mellett nagyobb területen gabonájuk van, de azt nem eladásra termelik. Málnából is jelentősebb mennyiségük van, mellette paradicsomot és paprikát, kisebb mennyiségben hagymát is kínálnak a piacon. Hamarosan kezdődik a gesztenye szezonja, azt most hoztak először a piacra, de innentől majd már többször is lesz a pultjukon.

Horváth Krisztina és családja Horvátnádalján foglalkozik burgonyával: a sárga Agriára esküszik

Fotós: Cseh Gábor

Horváth Krisztináékat a Körmendhez tartozó településrészen, Horvátnádalján látogattuk meg, a háztáji gazdaságban náluk is szép krumpli termett – és átlagos mennyiség. – Sajnos, az eső későn jött. Ha korábban érkezett volna a csapadék, akkor biztos, hogy több terem – mondja Krisztina, aki csak sárga Agria fajtát ültetett, erre esküszik. Ízletes, és jól bírja a telet, sokáig eltartható. A krumplibogarak okozták az idén a legnagyobb vesződséget: naponta legalább kétszer – reggel és este – kézzel szedték le a bogarakat a növényekről, mert nem akartak permetezni.

– Amikor a krumpli föld feletti része elszáradt, a bogarak a paradicsomot és a paprikát támadták meg, úgyhogy ebben az évben ezzel is meg kellett küzdeni – tudtuk meg a horvátnádaljai családtól. Az évente megjelenő Nemzeti Fajtajegyzékben jelenleg 23 államilag elismert burgonyafajta szerepel. Ezek legnagyobb arányban az általános, főznivaló, B típushoz sorolhatók, kisebb mértében jelen vannak a listán az A, vagyis saláta és a C, azaz chips, sütnivaló típusú burgonyafajták is. Az országos termésátlag 22 tonna alatt lehet. Az össztermés optimista becslés szerint is csak 180 ezer tonna körül lesz.