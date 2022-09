A Vas megyei versenyen KicsiNagykövet és attasé címeket nyert gyerekek Csapjunk egy jó bulit! címmel kaptak feladatot az országos döntő előtt. A Szent Gotthárd Általános Iskola és Gimnázium tanulói skype-on kapcsolódtak össze a sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola tanulóival, akik egy hasonló rendezvényt hoztak létre ugyanebben az időben, kedden délután, estébe nyúlóan. Az eseményről beadandó film készül a sárvári és a szentgotthárdi televízió által felvett nyersanyagokból, amiket a versenyzőkkel együttműködve vágnak meg, és állítanak össze egy közös vasi videóvá. A versenyző gyerekeket Szentgotthárdon és Sárváron is jelentős tanári és szülői támogatással vették, veszik körül.

A szentgotthárdi Librecz Lénárd (Vas megye KicsiNagykövete), Varga Levente Barna (KicsiKultúrattasé) és a nemesmedvesi Mesics Ferenc (KicsiSportattasé) a felsőszölnöki bulira vendégeket is hívtak. Elsősorban az osztálytársaikat, a 7. g osztályt, sztárvendégnek Borbás Marcsit, „az Őrség első gyüttment gasztroangyalát”, aki Steffel Csaba Ciróval, a neves séffel együtt készítette el a tejfölös vasi dödöllét, tökmagolajos-babos káposztával. Sosem főztek még együtt pappal, de most alkalom adódott, mert eljött Bodorkós Imre atya is, hogy segítsen, és asztali áldást mondjon a közös étkezés előtt. Rendőrrel sem dolgozott még senki együtt a konyhában, most pedig itt volt Varga Ferenc rendőr alezredes, szentgotthárdi rendőrparancsnok, akit példaképeként hívott meg Mesics Ferenc, Vas megye KicsiSportattaséja, mert ő is rendőr szeretne lenni. A példaképek között Librecz Lénárd KicsiNagykövet a sakkedzőjét, Király Ferencet invitálta, Varga Levente KicsiKultúrattasé pedig az alsó tagozatos osztályfőnökét, Kozákné Tóth Gabriellát, aki tavaly elnyerte a Szentgotthárd Közoktatásáért Díjat.