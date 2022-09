Az Őrség útjai mentén néhány hete kocsisorok állnak, rutinos és kevésbé tapasztalt gombászók járják az erdőket, szinte mindenki sikerrel. Nemcsak hétvégén van ez így, hanem hétköznapokon is, úgy látszik, komoly a gombászókedv a térségben.

- Aki egy kicsit is figyel, biztos, hogy nem tér haza üres kézzel. Nem is kell túlságosan messzire menni, van úgy, hogy már az autóból látható a gomba, és az erdőszéleken meg lehet rakni a kosarat. Az időjárás most nagyon kedvező, volt eső, napsütés, minden, ami a gombának kell - mondja a körmendi Csapó Krisztián, aki kisrákosi származású, és gyermekkora óta ismeri, szedi a gombákat.

Könnyű dolga van, hiszen édesapja az erdészetnél dolgozik, így sokszor járta az erdőt már kiskorában is. Most általában egyedül megy ki, néha előfordul ugyan, hogy a családja is elkíséri. Május közepétől november közepéig tart nála a szezon. Tudja a jó helyeket, de igazi gombász, és ezeket nem árulja el senkinek. Őriszentpéter, Ivánc és Kisrákos környékére jár, hetente háromszor, négyszer, ahogy ideje engedi.

A körmendi gombász kosarában vargányát, galambicát, fenyőtinórut, őzlábgombát és fodros káposztagombát is látunk. Utóbbi igazi különlegesség, hiszen feltűnően nagy testű gomba, átmérője elérheti akár a fél métert is. Halvány krémszínű, termőrétege szalagszerűen tagolt, a lebenyeinek ellaposodó vége barnás árnyalatú. Ez a fajta az erdeifenyők törzsébe, tövébe ékelődik.

- Isteni finom tojással, pörköltnek vagy levesbe téve, egy baja van csak: a formája miatt nehéz pucolni, ráadásul sokszor tele van tűlevéllel - részletezi Krisztián, aki úgy tartja, hogy a vargánya a legnépszerűbb, azt keresik a legtöbben. Tölgyesekben, bükkösökben, vegyes erdőkben, sőt fenyvesekben is kereshetjük, most mindenütt megtalálható.

- A minap Viszákon ugrottam be az erdőbe, galambicát akartam szedni, de ott is nyoma volt a vargányának, rengeteg helyen láttam pucolást - meséli Krisztián, aki azon túl, hogy azonnal elkészíti az összegyűjtött gombát, gondol a téli hónapokra is. A fagyasztóba is tesz, emellett tisztítás után összetöri, szárítja, porrá őrölve fűszerként is használja, ez nagyszerű ízt ad az ételeknek.

- Egy öttagú családnak egy nagyobb vargányából készíthető krémleves, gyors és laktató ínyencség, szeretjük - teszi hozzá Krisztián, aki a konyhában is otthonosan mozog, a gombák elkészítésére is számos receptvariációja van.

Nyulica - hivatalos nevén sárga rókagomba - nincs, az őzláb most kezdett előjönni, ugyanúgy a pereszkék is. Fenyőalja és trombitagomba is hamarosan lesz. Még jó pár hét van tehát a szezonból, ami nagyon jónak mondható, talán annyi a szépséghibája, hogy sok volt a kukac, a féreg a gombákban. De azért van remény, szeptember vége felé lesz őszi vargánya, annak nincsen párja, mert az hibátlan, egészséges és ropogós.

Az összeszedett gombákkal nem szabad várni, hamar fel kell dolgozni, ami nem kis feladat. Sokan gondolják, hogy főzés előtt tilos a gombát megmosni, helyette elegendő egy törlőkendővel vagy konyharuhával alaposan áttörölgetni, mert ha túl sok vizet szív magába, romlik az állaga, veszít az ízéből és a frissességéből. Igaz ugyan, hogy a gomba porózus állagú, egy rövid öblítéstől azonban nem szenved kárt, viszont áztatni nem szabad.