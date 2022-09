A programok sora a Bors Géza gyűjteményéből összeállított kiállítás megnyitójával indult, de volt kutyás bemutató, kézműves vásár, gyermekeknek szóló attrakciók, valamint koncertek is. A lakosságlistán szereplő helyiek regisztrációs jegyeket kaptak, ezek birtokában válogathattak a 91-féle almás sütemény és lekvár között. A finomságokat a helyi civil szervezetek és intézmények csapatai készítették el. Köztük versenyt is hirdettek: a kóstolók megszavazhatták, melyik ínyencség is ízlett nekik a legjobban. Az első helyezést a báziskonyha csapata zsebelte be lenyűgöző almás réteseivel.

Az almás étkek között versenyt is hirdettek

Fotós: © Unger Tamás

Az idén is az almafesztiválon hirdették ki a pálinkaverseny eredményét. Ezúttal a karakói almás, azaz a Higem-Ker Kft. nyerte a VII. Vas Megyei Alma Termésű Pálinka- és Párlatverseny Champion-díját vilmoskörte-pálinkájával. Csonthéjas termésű pálinka és párlat kategóriában szintén ők diadalmaskodtak fürtösmeggy-pálinkájukkal. A káldi Horváth István ágyas pálinka és párlat kategóriában ágyaskörte pálinkájával, Alma termésű pálinka és párlat kategóriában alma párlatával szerzett arany minősítést. A rendezvényen részt vettek Jánosháza szlovákiai testvérvárosa, Dunajánosháza képviselői is.