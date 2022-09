Először az óvodások köszöntötték műsorral a legifjabb vépieket: a Csillagvirág csoport körjátékozott, mondókázott nekik. Utánuk Kovács Péter polgármester üdvözölte a kisváros új polgárait a színes-vidám lufikkal díszített kultúrházban – a szemerkélő eső miatt ott ültek le körben a családok. Emlékeztetett: 2011 óta szervez Tündérkert-ünnepséget az önkormányzat. Azóta szinte már egy kis erdő alakult ki gyümölcsfákból a kultúrház udvarán, több már termést is hozott.

– Vép nagy figyelmet fordít a gyermekekre. Nemrég bölcsődét avattunk, biztosítjuk számukra a megfelelő környezetet. Szeretnénk, ha a későbbiekben is jól éreznék magukat városunkban. A tény, hogy ismét több mint negyven kisfiú és kislány született az elmúlt évben azt mutatja, hogy a város stabilan gyarapszik és fiatalodik, továbbra is vonzó hely megyénkben Szombathely szomszédságában – mondta.

Ágh Péter országgyűlési képviselő elárulta, ha nem is vépiként, de maga is érintett: 2021-ben született a második kisfia. A gyermekneveléshez jó egészséget, sok örömet kívánt a jelen lévőknek. – Vép élhető kisváros, közös munkánk révén megépült a bölcsőde, nemsokára átadjuk a megújult gyermekorvosi rendelőt és a jövőben is azon dolgozunk, hogy Önök otthon érezhessék magukat és a gyermekek is kötődjenek a településhez – fogalmazott.

Felhangzott a vépi himnusz, majd születési sorrend szerint egyesével szólították ki a gyerekeket és szüleiket, akik ajándékcsomagot és a polgárrá fogadás oklevelét is megkapták; utána szalagot kötöttek az almafára. A művelődési ház munkatársai harapnivalóval, szörppel készültek a családoknak – a vendéglátás után néhány erős édesapa vállalkozott a fa elültetésére. A Tündérkert emlékművére, Bene Tibor fafaragó alkotására az idén is felkerült minden előző évben született gyermek neve.